SpÃ¤ter als gedacht: Hauskatze erreichte Europa erst vor 2000 Jahren

Hauskatze

Die Hauskatze kam erst vor rund 2000 Jahren aus Nordafrika nach Europa und damit deutlich spÃ¤ter als gedacht. Das zeigen Genanalysen von Katzenfunden aus knapp hundert archÃ¤ologischen FundstÃ¤tten in Europa und Anatolien in der TÃ¼rkei, wie die Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns am Donnerstagabend in MÃ¼nchen berichteten. Bisher wurde angenommen, dass Katzen mit jungsteinzeitlichen Ackerbauern und ViehzÃ¼chtern aus dem Vorderen Orient vor etwa 7000 Jahren Europa erreichten.



FrÃ¼here Studien zeigten, dass die Hauskatze Felis catus von der nordafrikanischen Wildkatze Felis lybica lybica abstammt. AuÃŸerdem belegen archÃ¤ologische Funde, dass sich Katzen schon vor fast 10.000 Jahren dem Menschen angeschlossen haben. Die Geschichte ihrer Domestikation, insbesondere die geographische Region, der Zeitpunkt und die UmstÃ¤nde ihrer Ausbreitung, sind jedoch bis heute weitgehend ungeklÃ¤rt. Â



Ein internationales Forscherteam konnte nun mit Hilfe genetischer Analysen nachweisen, dass Hauskatzen nicht wie bisher angenommen vor 6000 bis 7000 Jahren mit jungsteinzeitlichen Bauern aus dem Vorderen Orient nach Europa gelangten. Dies ist das Ergebnis einer Analyse der DNA-Proben von 225 Katzen aus 97 archÃ¤ologischen FundstÃ¤tten in Europa und Anatolien, wobei die Ã¤ltesten untersuchten Proben etwa 11.000 Jahre alt sind.



Erstmals fanden sich demnach genetische Belege, dass der geografische Ursprung der heutigen Hauskatzen in Nordafrika und nicht wie bisher angenommen im Vorderen Orient liegt. Die Forschenden vermuten, dass Seefahrer vor etwa 2000 Jahren Katzen von dort nach Europa brachten.



Sie identifizierten zwei genetisch unterschiedliche Populationen aus Nordafrika. Die erste gelangte nach Sardinien und begrÃ¼ndete die heute noch dort lebenden Wildkatzenpopulationen auf der Insel, wÃ¤hrend die zweite zur RÃ¶merzeit das europÃ¤ische Festland erreichte und erheblich zum Genpool moderner Hauskatzen beigetragen habe.



"Die nordafrikanischen Wildkatzen haben sich aufgrund des reichhaltigen Angebots an Ratten und MÃ¤usen oder FischereiabfÃ¤llen wohl dauerhaft in getreideanbauenden Siedlungen beziehungsweise in Hafenvierteln aufgehalten und sich so an die NÃ¤he des Menschen gewÃ¶hnt", erklÃ¤rte Joris Peters, Leiter der Staatssammlung fÃ¼r PalÃ¤oanatomie MÃ¼nchen. Vermutlich seien daher unterschiedliche Wildkatzenpopulationen an dem Domestizierungsprozess beteiligt. Die Studie wurde in der Fachzeitschrift "Science" verÃ¶ffentlicht.