Biologischen Kampfstoff Rizin hergestellt: Anklage gegen 17-JÃ¤hrigen in Sachsen

  • AFP - 28. November 2025, 10:03 Uhr
Wegen der Herstellung des hochgiftigen biologischen Kampfstoffs Rizin hat die Staatsanwaltschaft Dresden in Sachsen Anklage gegen einen 17-JÃ¤hrigen erhoben. Der Jugendliche gab rein wissenschaftlichers Interesse an.

Wegen der Herstellung des hochgiftigen biologischen Kampfstoffs Rizin hat die Staatsanwaltschaft Dresden in Sachsen Anklage gegen einen 17-JÃ¤hrigen erhoben. Der Jugendliche soll im Dezember vergangenen Jahres in einem eigens dafÃ¼r eingerichteten Labor im Dachgeschoss seines Elternhauses in Zeithain drei Ampullen eines Gemisches aus den Pflanzengiften Rizin und Aconitin hergestellt haben, wie die JustizbehÃ¶rde am Freitag mitteilte.

Der 17-JÃ¤hrige ist demnach nicht vorbestraft und hat sich gestÃ¤ndig eingelassen. Als Motiv gab er wissenschaftliches Interesse an. Die Rizin-Ampullen lagerte er in einem KÃ¼hlschrank. Rizin ist eine biologische Waffe im Sinne des Kriegswaffenkontrollgesetzes.Â 

Der Beschuldigte soll zudem zwischen Januar und November 2024 in 13 FÃ¤llen BlitzknallsÃ¤tze hergestellt haben, die er teilweise im familieneigenen Garten oder in der NÃ¤he seines Wohnortes explodieren lieÃŸ. Die Chemikalien dafÃ¼r soll er sich bei OnlinehÃ¤ndlern beschafft haben.

Nach den Ermittlungen der StaatsanwaltschaftÂ und des Landeskriminalamtes Sachsen gibt es keine Hinweise, dass der Beschuldigte andere schÃ¤digen wollte. Er ist auf freiem FuÃŸ, es liegen demnach keine HaftgrÃ¼nde vor.Â 

Das Amtsgericht Riesa muss nun Ã¼ber die Zulassung der Anklage und die ErÃ¶ffnung des Hauptverfahrens wegen des Verdachts der Herstellung und des Besitzes einer biologischen Waffe und des vorsÃ¤tzlichen unerlaubten Umgangs mit explosionsgefÃ¤hrlichen Stoffen in 13 FÃ¤llen entscheiden.

Im April hatten Ermittler das Wohnhaus des damals 16-JÃ¤hrigen in Zeithain durchsucht. Bei dem GroÃŸeinsatz mit mehr als 150 Beamten waren nach damaligen Angaben keine Anhaltspunkte gefunden worden, die auf eine Gesundheitsgefahr fÃ¼r Dritte hindeuteten. Beschlagnahmt wurden neben verschiedenen GerÃ¤tschaften elektronische DatentrÃ¤gern und weitere Dokumente.Â 

Der Einsatz von Rizin wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach in Zusammenhang mit kriminellen oder terroristischen Straftaten beobachtet. Im Jahr 2020 beispielsweise verurteilte das Oberlandesgericht DÃ¼sseldorf ein Ehepaar, das fÃ¼r einen islamistischen Anschlag an einem belebten Platz eine hochgefÃ¤hrliche Biowaffe aus Rizin hergestellt hatte, zu mehrjÃ¤hrigen Haftstrafen.

Rizin wird aus den Samen des Wunderbaums, lateinisch Ricinus communis, gewonnen und ist hochgiftig. Alle Teile der Pflanze, die ursprÃ¼nglich aus Nordost-Afrika und dem Nahen Osten stammt und hierzulande oft in Parkanlagen oder GÃ¤rten als Zierpflanze wÃ¤chst, sind toxisch. Besonders gilt das aber fÃ¼r die bohnenfÃ¶rmigen Samen. Je nach Art der Aufnahme verlÃ¤uft eine Vergiftung tÃ¶dlich - und zwar bereits nach 36 bis 72 Stunden.Â 

Das Pflanzengift Aconitin findet sich unter anderem im Blauen Eisenhut, der als giftigste Pflanze Europas gilt. FÃ¼r den erwachsenen Menschen sind bereits zwei bis sechs Milligramm reines Aconitin tÃ¶dlich.Â 

