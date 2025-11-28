Hannovers OberbÃ¼rgermeister Onay fordert Neuanfang fÃ¼r GrÃ¼ne

Belit Nejat Onay (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Der grÃ¼ne OberbÃ¼rgermeister von Hannover, Belit Onay, fordert seine Partei auf, den an diesem Freitag beginnenden Parteitag in der niedersÃ¤chsischen Landeshauptstadt zu nutzen, um sich inhaltlich und strategisch neu auszurichten.



"Wir mÃ¼ssen bei dem Parteitag die Themen, die Deutschland derzeit bewegen, diskutieren und gemeinsam bewerten", sagte Onay dem "Tagesspiegel". Genauso wichtig sei es, "dass wir nach der Regierungszeit daran arbeiten, unsere Rolle in der Opposition zu finden".



Zugleich kritisiert er, dass sich die GrÃ¼nen zuweilen verzettelten. "Deutschland wartet nicht darauf, dass wir Ã¼ber HomÃ¶opathie diskutieren", sagt Onay zu einem umstrittenen Antrag auf dem Parteitag. Es sei gut, dass die GrÃ¼nen weiter innovative Wege und Mehrheiten fÃ¼r mehr Klimaschutz suchten, sagte Onay weiter. Alle anderen Parteien drÃ¼ckten sich da gerade um LÃ¶sungen.

