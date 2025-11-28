Moskau (dts Nachrichtenagentur) - Russlands PrÃ¤sident Wladimir Putin darf sich Ã¼ber internationale Beachtung freuen.
Der ungarische MinisterprÃ¤sident Viktor OrbÃ¡n schrieb in sozialen Medien, er sei "auf dem Weg nach Moskau". Dabei gehe es um "Energiesicherheit und bezahlbaren, niedrigen Strom". Dem Vernehmen nach soll es am Freitag ein Treffen zwischen Putin und OrbÃ¡n geben.
Fast gleichzeitig kÃ¼ndigte der Kreml an, dass Putin auf Einladung von Indiens Premierminister Narendra Modi am 4. und 5. Dezember einen Staatsbesuch in das Land unternimmt. "Dieser Besuch ist von groÃŸer Bedeutung und bietet die Gelegenheit, die gesamte Bandbreite der russisch-indischen Beziehungen - einer besonderen, privilegierten strategischen Partnerschaft - in den Bereichen Politik, Handel, Wirtschaft, Wissenschaft, Technologie, Kultur und humanitÃ¤re Angelegenheiten umfassend zu erÃ¶rtern sowie dringende internationale und regionale Fragen anzugehen. Diese Themen werden im Mittelpunkt der GesprÃ¤che mit der indischen Delegation unter der Leitung von Narendra Modi stehen", hieÃŸ es in der ErklÃ¤rung.
Lifestyle
Putin empfÃ¤ngt OrbÃ¡n - und reist nach Indien
- dts - 28. November 2025, 08:25 Uhr
.
Moskau (dts Nachrichtenagentur) - Russlands PrÃ¤sident Wladimir Putin darf sich Ã¼ber internationale Beachtung freuen.
Weitere Meldungen
Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Der grÃ¼ne OberbÃ¼rgermeister von Hannover, Belit Onay, fordert seine Partei auf, den an diesem Freitag beginnenden Parteitag in derMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Koalitionsausschuss von Union und SPD hat am Donnerstagabend rund sechs Stunden lang bis in die Nacht beraten. Ãœber Ergebnisse soll amMehr
Toronto (dts Nachrichtenagentur) - Der kanadisch-amerikanische Romancier John Irving streicht aus EmpÃ¶rung Ã¼ber Trump seine Buch-Tour durch die USA. "Aus Protest gegen denMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts zunehmender ZugverspÃ¤tungen und -ausfÃ¤lle mÃ¼ssen Taxifahrer in Deutschland nach Angaben des Branchenverbands immer hÃ¤ufigerMehr
DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Anders als der Verband der Familienunternehmer will die Landesvereinigung der UnternehmensverbÃ¤nde (Unternehmer.NRW) die AfD nicht zuMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Wirtschaftsrat der CDU hat sich fÃ¼r eine Aufhebung des Verbrenner-Verbots auf EU-Ebene ausgesprochen. "Die Politik sollte den CO2-AusstoÃŸMehr