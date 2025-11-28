Putin empfÃ¤ngt OrbÃ¡n - und reist nach Indien

Viktor OrbÃ¡n (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Moskau (dts Nachrichtenagentur) - Russlands PrÃ¤sident Wladimir Putin darf sich Ã¼ber internationale Beachtung freuen.



Der ungarische MinisterprÃ¤sident Viktor OrbÃ¡n schrieb in sozialen Medien, er sei "auf dem Weg nach Moskau". Dabei gehe es um "Energiesicherheit und bezahlbaren, niedrigen Strom". Dem Vernehmen nach soll es am Freitag ein Treffen zwischen Putin und OrbÃ¡n geben.



Fast gleichzeitig kÃ¼ndigte der Kreml an, dass Putin auf Einladung von Indiens Premierminister Narendra Modi am 4. und 5. Dezember einen Staatsbesuch in das Land unternimmt. "Dieser Besuch ist von groÃŸer Bedeutung und bietet die Gelegenheit, die gesamte Bandbreite der russisch-indischen Beziehungen - einer besonderen, privilegierten strategischen Partnerschaft - in den Bereichen Politik, Handel, Wirtschaft, Wissenschaft, Technologie, Kultur und humanitÃ¤re Angelegenheiten umfassend zu erÃ¶rtern sowie dringende internationale und regionale Fragen anzugehen. Diese Themen werden im Mittelpunkt der GesprÃ¤che mit der indischen Delegation unter der Leitung von Narendra Modi stehen", hieÃŸ es in der ErklÃ¤rung.

