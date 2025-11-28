Irving protestiert gegen "autoritÃ¤ren Faschisten im WeiÃŸen Haus"

WeiÃŸes Haus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Toronto (dts Nachrichtenagentur) - Der kanadisch-amerikanische Romancier John Irving streicht aus EmpÃ¶rung Ã¼ber Trump seine Buch-Tour durch die USA.



"Aus Protest gegen den autoritÃ¤ren Faschisten im WeiÃŸen Haus werde ich auf meiner Lesereise dieses Mal nicht das Land besuchen, in dem ich geboren wurde - das gab es noch nie. Aber in den HÃ¤nden dieses Diktators erkenne ich mein geliebtes Land nicht wieder, es ist ein totalitÃ¤res Regime. FÃ¼r mich ist unbegreiflich, wie die Demokratie derart niedergetrampelt werden konnte", sagte Irving der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" (NOZ).



"Es macht mir keinen SpaÃŸ, mein Land zu boykottieren, es gibt dort viele Menschen, die ich liebe. Ich vermisse mein Heimatland, gerade, wenn ein neuer Roman erscheint", so Irving weiter. "Aber ich werde nicht hingehen. Amerikanische Journalisten kÃ¶nnen mich gern in Toronto besuchen, jeder kann Ã¼ber Zoom mit mir sprechen. Aber ich will ein Zeichen setzen und fahre nicht hin."



Der Romancier wertet Trumps Politik als aggressive AusprÃ¤gung eines internationalen Rechtsrucks: "Dass der Faschismus auch in Europa ein Comeback feiert, wissen wir ja schon seit einiger Zeit. Trotzdem erschÃ¼ttert es mich zu sehen, mit welchem Tempo und wie ungebremst Trumps Faschismus wuchert", sagte der 83-JÃ¤hrige und begrÃ¼ndete sein Urteil wie folgt: "Trump weitet seine exekutiven Befugnisse in einer Weise aus, die die US-Verfassung nicht erlaubt. Die sogenannten Gesetzgeber im US-ReprÃ¤sentantenhaus und im US-Senat wissen, dass er seine Befugnisse Ã¼berschreitet, und sie lassen es zu. Die feigen Republikaner sind mit ihrem Schweigen mitverantwortlich. Wir leben in sehr schlechten Zeiten."



Die Beziehungen der USA zu seiner kanadischen Wahlheimat bezeichnete der in Toronto lebende Irving als schwer beschÃ¤digt: "Im Februar, kurz nach Beginn von Trumps zweiter Amtszeit, habe ich mit meiner alten Freundin und Schriftstellerkollegin Margaret Atwood Mittag gegessen", sagte Irving. "Ich wollte nachhaken, ob mein Eindruck stimmt: TÃ¤usche ich mich oder waren die Kanadier in ihrer Ablehnung der Vereinigten Staaten noch nie so einig wie jetzt - nicht mal wÃ¤hrend des Vietnamkriegs? Da hat sie mich nur angesehen und geantwortet: NatÃ¼rlich stimmt das. Und das ist traurig. Kanadier haben nichts gegen Amerikaner. Aber jeder, dem die Demokratie am Herzen liegt, muss Donald Trump ablehnen."

