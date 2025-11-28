In KÃ¶ln sind in der Nacht zum Freitag zwei Weltkriegsbomben entschÃ¤rft worden. Rund 6000 Anwohnerinnen und Anwohner mussten fÃ¼r mehrere Stunden ihre HÃ¤user und Wohnungen verlassen, wie die nordrhein-westfÃ¤lische Stadt mitteilte. In der Nacht wurden die Sperrungen schrittweise wieder aufgehoben.
Die beiden 500-Kilo-Fliegerbomben englischer Bauart waren am Donnerstag bei Sondierungsarbeiten im Stadtteil Gremberghoven im Stadtbezirk Porz entdeckt worden. Laut KampfmittelrÃ¤umdienst mussten sie noch am selben Tag entschÃ¤rft werden. GerÃ¤umt wurde ab dem Nachmittag ein Sperrkreis von 500 Metern, zudem war der regionale Bahnverkehr beeintrÃ¤chtigt.
Zwei BlindgÃ¤nger in KÃ¶ln entschÃ¤rft - 6000 Menschen von Evakuierung betroffen
- AFP - 28. November 2025, 02:18 Uhr
In KÃ¶ln sind in der Nacht zum Freitag zwei BlindgÃ¤nger aus dem Zweiten Weltkrieg entschÃ¤rft worden. Rund 6000 Anwohnerinnen und Anwohner mussten nach Angaben der Stadt ihre HÃ¤user und Wohnungen verlassen.
