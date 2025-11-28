Ã–zdemir will "die Leerstelle beim Liberalismus besetzen"

Lifestyle

Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Der Spitzenkandidat der GrÃ¼nen bei der baden-wÃ¼rttembergischen Landtagswahl, Cem Ã–zdemir, hat vor der Bundesdelegiertenkonferenz seiner Partei fÃ¼r einen liberalen Kurs geworben.

"Unser Anspruch sollte sein, die Leerstelle beim Liberalismus zu besetzen - ein Liberalismus, der Freiheit und Verantwortung zusammen denkt", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Das Zielbild ist die Ã¶kologische Marktwirtschaft: Der Staat setzt einen Rahmen, verlÃ¤sslich und mit Weitblick. Das muss aber kombiniert werden mit Vertrauen in die FÃ¤higkeit der Marktwirtschaft, neue LÃ¶sungen zu finden und marktfÃ¤hige Produkte zu entwickeln."

Ã–zdemir warb dabei fÃ¼r eine "freiheitliche Klimapolitik" und sagte: "Das Ziel grÃ¼ner Wirtschaftspolitik muss sein, dass wir eine Dynamik Ã¶kologischer Innovationen und Investitionen auslÃ¶sen. Der Staat soll sich als ErmÃ¶glicher sehen. Und dafÃ¼r sorgen, dass die Investitionen an der richtigen Stelle landen. Genau darum ist es so bitter, dass die Bundesregierung das SondervermÃ¶gen vervespert und zwingende Zukunftsinvestitionen verschlÃ¤ft."

