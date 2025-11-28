GrÃ¼ne Jugend: "Stadtbild-Aussage des Kanzlers war rassistisch"

Friedrich Merz am 27.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die neue Spitze der GrÃ¼nen Jugend beklagt eine mangelnde Angriffslust der Mutterpartei.



"Die Stadtbild-Debatte hat gezeigt: Die GrÃ¼nen sind nicht mutig genug", sagte Luis Bobga, Co-Chef der GrÃ¼nen Jugend, der "SÃ¼ddeutschen Zeitung". Zu oft versuche man, sich "geschmeidig durchzulavieren. Das ist der falsche Weg", findet Bobga und fordert, in Debatten mit der Regierung hÃ¤rter aufzutreten.



"Die Stadtbild-Aussage des Kanzlers war rassistisch", sagte der 23-JÃ¤hrige. "Aber die GrÃ¼nen haben sich nicht getraut, das auch so zu benennen." Es gebe eine Scheu, Merz zu verÃ¤rgern. Vielleicht wolle man sich die TÃ¼r zur Macht offenhalten. "Das war eine verpasste Chance", kritisiert Bobga. "Um wieder Profil zu gewinnen. Und sich auf die Seite derer zu stellen, die SolidaritÃ¤t brauchen." Bobga fÃ¼hrt die GrÃ¼ne Jugend seit Oktober mit Co-Chefin Henriette Held.



Die GrÃ¼ne Jugend mahnt vor dem am Freitag beginnenden Parteitag der GrÃ¼nen auch eine strategische Kurskorrektur an. "Vielen Menschen ist nicht mehr klar, fÃ¼r was die GrÃ¼nen stehen. Wir mÃ¼ssen bei der nÃ¤chsten Bundestagswahl mit klaren Botschaften an den Start gehen", sagte Bobga.



Beim Thema Wehrdienst etwa lehnt die GrÃ¼ne Jugend jede Verpflichtung fÃ¼r junge Menschen ab. "Wir werden auf dem Parteitag das klare Signal senden: Wir sagen â€šNein` zu einer Wehrpflicht durch die HintertÃ¼r. Wir sagen â€šNein` zu einem verpflichtenden Gesellschaftsjahr, und wir sagen auch â€šNein` zu verpflichtenden Musterungen fÃ¼r junge Menschen ab Jahrgang 2008." Man mÃ¼sse Ã¼ber die VerteidigungsfÃ¤higkeit breiter sprechen, sagte Bobga. "Einfach nur mehr junge Soldaten sind nicht die Antwort auf die hybride KriegsfÃ¼hrung Russlands."



Die GrÃ¼ne Jugend kÃ¼ndigt zudem an, "Debatten und den Kurs der Partei nach links rÃ¼cken" zu wollen. Beim Thema Wohnen fordert sie einen Mietendeckel, den Kommunen bundesweit einfÃ¼hren dÃ¼rfen. "Das kÃ¶nnte weite Teile der BevÃ¶lkerung schnell entlasten. Mieten dÃ¼rften dann fÃ¼nf Jahre nicht steigen", sagte Bobga. Die GrÃ¼nen kÃ¶nnten hier zeigen, "dass sie die grÃ¶ÃŸte soziale Frage unserer Zeit ernst nehmen".



In der Partei erhÃ¤lt die GrÃ¼ne Jugend dafÃ¼r Zustimmung. "Politik braucht Mut und Zuversicht, aber auch Klarheit: Wir mÃ¼ssen bezahlbares Leben greifbar machen", sagte der innenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion Marcel Emmerich. Emmerich verweist auf den Erfolg des linken BÃ¼rgermeisters in New York, Zohran Mamdani: "Progressive gewinnen, wenn sie Haltung mit Zuversicht verbinden und gleichzeitig ein substanzielles Angebot fÃ¼r eine breite WÃ¤hlerschicht liefern."

