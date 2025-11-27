Wahlausschuss soll BSW-Einspruch gegen Wahlergebnis ablehnen

BSW-Wahlnachlese (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der WahlprÃ¼fungsausschuss des Bundestages soll die EinsprÃ¼che gegen das Ergebnis der letzten Bundestagswahl vollstÃ¤ndig zurÃ¼ckweisen.



Das geht aus einer Beschlussvorlage fÃ¼r den Ausschuss hervor, Ã¼ber die das Nachrichtenmagazin "POLITICO" berichtet. "Die EinsprÃ¼che sind unbegrÃ¼ndet", heiÃŸt es in dem Papier. Es kÃ¶nne "kein mandatsrelevanter VerstoÃŸ gegen Wahlrechtsvorschriften und damit kein Wahlfehler festgestellt werden".



Die EinspruchsfÃ¼hrer - darunter das BSW - hatten bundesweite AuszÃ¤hlungsfehler geltend gemacht und eine vollstÃ¤ndige NeuauszÃ¤hlung verlangt. Laut Vorlage gibt es dafÃ¼r keine Grundlage. BloÃŸe Vermutungen reichten nicht aus: "Hinweise auf die Gefahr von UnregelmÃ¤ÃŸigkeiten oder allgemein gehaltene, pauschale Behauptungen Ã¼ber wahrscheinliche Fehlerquellen" stellten keinen prÃ¼ffÃ¤higen Sachverhalt dar.



Zahlreiche von den EinspruchsfÃ¼hrern vorgetragene EinzelfÃ¤lle seien bereits im regulÃ¤ren PrÃ¼fprozess korrigiert worden, andere hÃ¤tten sich als unzutreffend oder unbegrÃ¼ndet erwiesen. Die Wahlorgane hÃ¤tten ihre gesetzlichen PrÃ¼faufgaben ordnungsgemÃ¤ÃŸ erfÃ¼llt und Fehler im Ã¼blichen Umfang behoben. Auch ein knappes Wahlergebnis rechtfertige kein automatisches Recht auf NeuauszÃ¤hlung, so der Ausschuss mit Verweis auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Ein solches Vorgehen sei nur geboten, wenn nachweislich Fehler bei der AuszÃ¤hlung aufgetreten seien.



Das BSW war bei der Bundestagswahl mit 4,981 Prozent der Zweitstimmen knapp an der FÃ¼nf-Prozent-HÃ¼rde gescheitert - es fehlten lediglich 9.529 Stimmen. Die EinspruchsfÃ¼hrer verwiesen unter anderem auf statistische "Anomalien", angebliche Verwechslungen mit Ã¤hnlich benannten Parteien oder falsch als ungÃ¼ltig gewertete Stimmen.

