Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der WahlprÃ¼fungsausschuss des Bundestages soll die EinsprÃ¼che gegen das Ergebnis der letzten Bundestagswahl vollstÃ¤ndig zurÃ¼ckweisen.
Das geht aus einer Beschlussvorlage fÃ¼r den Ausschuss hervor, Ã¼ber die das Nachrichtenmagazin "POLITICO" berichtet. "Die EinsprÃ¼che sind unbegrÃ¼ndet", heiÃŸt es in dem Papier. Es kÃ¶nne "kein mandatsrelevanter VerstoÃŸ gegen Wahlrechtsvorschriften und damit kein Wahlfehler festgestellt werden".
Die EinspruchsfÃ¼hrer - darunter das BSW - hatten bundesweite AuszÃ¤hlungsfehler geltend gemacht und eine vollstÃ¤ndige NeuauszÃ¤hlung verlangt. Laut Vorlage gibt es dafÃ¼r keine Grundlage. BloÃŸe Vermutungen reichten nicht aus: "Hinweise auf die Gefahr von UnregelmÃ¤ÃŸigkeiten oder allgemein gehaltene, pauschale Behauptungen Ã¼ber wahrscheinliche Fehlerquellen" stellten keinen prÃ¼ffÃ¤higen Sachverhalt dar.
Zahlreiche von den EinspruchsfÃ¼hrern vorgetragene EinzelfÃ¤lle seien bereits im regulÃ¤ren PrÃ¼fprozess korrigiert worden, andere hÃ¤tten sich als unzutreffend oder unbegrÃ¼ndet erwiesen. Die Wahlorgane hÃ¤tten ihre gesetzlichen PrÃ¼faufgaben ordnungsgemÃ¤ÃŸ erfÃ¼llt und Fehler im Ã¼blichen Umfang behoben. Auch ein knappes Wahlergebnis rechtfertige kein automatisches Recht auf NeuauszÃ¤hlung, so der Ausschuss mit Verweis auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Ein solches Vorgehen sei nur geboten, wenn nachweislich Fehler bei der AuszÃ¤hlung aufgetreten seien.
Das BSW war bei der Bundestagswahl mit 4,981 Prozent der Zweitstimmen knapp an der FÃ¼nf-Prozent-HÃ¼rde gescheitert - es fehlten lediglich 9.529 Stimmen. Die EinspruchsfÃ¼hrer verwiesen unter anderem auf statistische "Anomalien", angebliche Verwechslungen mit Ã¤hnlich benannten Parteien oder falsch als ungÃ¼ltig gewertete Stimmen.
Lifestyle
Wahlausschuss soll BSW-Einspruch gegen Wahlergebnis ablehnen
- dts - 27. November 2025, 21:41 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der WahlprÃ¼fungsausschuss des Bundestages soll die EinsprÃ¼che gegen das Ergebnis der letzten Bundestagswahl vollstÃ¤ndig zurÃ¼ckweisen.
Weitere Meldungen
Der Pariser Louvre erhÃ¶ht im kommenden Jahr seine Eintrittspreise fÃ¼r Nicht-EuropÃ¤er um 45 Prozent.Â Ab dem 14. Januar 2026 mÃ¼ssen BÃ¼rger von Staaten auÃŸerhalb desMehr
Auszeichnung fÃ¼r eine "deutsch-spanische FuÃŸball-Legende": BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier hat den frÃ¼heren Nationalspieler und Real-Madrid-Star Toni Kroos mit demMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In dem sich zuspitzenden Rentenkonflikt legt die Linke ein eigenes Rentenkonzept vor. "Den politischen Streit um die Rente von links zuzuspitzen,Mehr
Top Meldungen
Angesichts der derzeit schwachen Konjunktur sieht die staatliche KfW-FÃ¶rderbank die Notwendigkeit, der deutschen Industrie eine "Atempause" zu verschaffen. Im Gegensatz zuMehr
Stockholm (dts Nachrichtenagentur) - Der schwedische Modekonzern H&M will in Deutschland in den kommenden Jahren wieder neue GeschÃ¤fte erÃ¶ffnen. Zentraleuropa-Chefin OldouzMehr
Ob fÃ¼r neue FÃ¤higkeiten im Job oder schlicht fÃ¼r die Vermittlung von Grundkenntnissen: Weiterbildung gilt angesichts des tiefgreifenden Wandels der Arbeitswelt als wichtigerMehr