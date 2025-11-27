Lifestyle

Wahlausschuss soll BSW-Einspruch gegen Wahlergebnis ablehnen

  • dts - 27. November 2025, 21:41 Uhr
Bild vergrößern: Wahlausschuss soll BSW-Einspruch gegen Wahlergebnis ablehnen
BSW-Wahlnachlese (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der WahlprÃ¼fungsausschuss des Bundestages soll die EinsprÃ¼che gegen das Ergebnis der letzten Bundestagswahl vollstÃ¤ndig zurÃ¼ckweisen.

Das geht aus einer Beschlussvorlage fÃ¼r den Ausschuss hervor, Ã¼ber die das Nachrichtenmagazin "POLITICO" berichtet. "Die EinsprÃ¼che sind unbegrÃ¼ndet", heiÃŸt es in dem Papier. Es kÃ¶nne "kein mandatsrelevanter VerstoÃŸ gegen Wahlrechtsvorschriften und damit kein Wahlfehler festgestellt werden".

Die EinspruchsfÃ¼hrer - darunter das BSW - hatten bundesweite AuszÃ¤hlungsfehler geltend gemacht und eine vollstÃ¤ndige NeuauszÃ¤hlung verlangt. Laut Vorlage gibt es dafÃ¼r keine Grundlage. BloÃŸe Vermutungen reichten nicht aus: "Hinweise auf die Gefahr von UnregelmÃ¤ÃŸigkeiten oder allgemein gehaltene, pauschale Behauptungen Ã¼ber wahrscheinliche Fehlerquellen" stellten keinen prÃ¼ffÃ¤higen Sachverhalt dar.

Zahlreiche von den EinspruchsfÃ¼hrern vorgetragene EinzelfÃ¤lle seien bereits im regulÃ¤ren PrÃ¼fprozess korrigiert worden, andere hÃ¤tten sich als unzutreffend oder unbegrÃ¼ndet erwiesen. Die Wahlorgane hÃ¤tten ihre gesetzlichen PrÃ¼faufgaben ordnungsgemÃ¤ÃŸ erfÃ¼llt und Fehler im Ã¼blichen Umfang behoben. Auch ein knappes Wahlergebnis rechtfertige kein automatisches Recht auf NeuauszÃ¤hlung, so der Ausschuss mit Verweis auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Ein solches Vorgehen sei nur geboten, wenn nachweislich Fehler bei der AuszÃ¤hlung aufgetreten seien.

Das BSW war bei der Bundestagswahl mit 4,981 Prozent der Zweitstimmen knapp an der FÃ¼nf-Prozent-HÃ¼rde gescheitert - es fehlten lediglich 9.529 Stimmen. Die EinspruchsfÃ¼hrer verwiesen unter anderem auf statistische "Anomalien", angebliche Verwechslungen mit Ã¤hnlich benannten Parteien oder falsch als ungÃ¼ltig gewertete Stimmen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Louvre erhÃ¶ht 2026 Eintrittspreise fÃ¼r Nicht-EuropÃ¤er um 45 Prozent
    Louvre erhÃ¶ht 2026 Eintrittspreise fÃ¼r Nicht-EuropÃ¤er um 45 Prozent

    Der Pariser Louvre erhÃ¶ht im kommenden Jahr seine Eintrittspreise fÃ¼r Nicht-EuropÃ¤er um 45 Prozent.Â Ab dem 14. Januar 2026 mÃ¼ssen BÃ¼rger von Staaten auÃŸerhalb des

    Mehr
    "Deutsch-spanische FuÃŸball-Legende": Steinmeier ehrt Toni Kroos mit Bundesverdienstkreuz

    Auszeichnung fÃ¼r eine "deutsch-spanische FuÃŸball-Legende": BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier hat den frÃ¼heren Nationalspieler und Real-Madrid-Star Toni Kroos mit dem

    Mehr
    Linke legt eigenes Rentenkonzept vor
    Linke legt eigenes Rentenkonzept vor

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In dem sich zuspitzenden Rentenkonflikt legt die Linke ein eigenes Rentenkonzept vor. "Den politischen Streit um die Rente von links zuzuspitzen,

    Mehr
    Klage fÃ¼r besseren Brandschutz in einem Stuttgart-21-Tunnel gescheitert
    Klage fÃ¼r besseren Brandschutz in einem Stuttgart-21-Tunnel gescheitert
    Neuer ErnÃ¤hrungsreport: Verbraucher achten wieder mehr auf den Preis
    Neuer ErnÃ¤hrungsreport: Verbraucher achten wieder mehr auf den Preis
    Halbleiterhersteller SK Hynix verkauft nun auch essbare Chips
    Halbleiterhersteller SK Hynix verkauft nun auch essbare Chips
    Konsumforscher rechnen mit verbesserter Verbraucherstimmung im Dezember
    Konsumforscher rechnen mit verbesserter Verbraucherstimmung im Dezember
    Union und SPD ringen in Koalitionsausschuss um Rente und andere offene Fragen
    Union und SPD ringen in Koalitionsausschuss um Rente und andere offene Fragen
    FriedensnobelpreistrÃ¤gerin Mohammadi darf den Iran nicht verlassen
    FriedensnobelpreistrÃ¤gerin Mohammadi darf den Iran nicht verlassen
    Koalitionsausschuss ringt um LÃ¶sungen bei Rente und Heizungsgesetz
    Koalitionsausschuss ringt um LÃ¶sungen bei Rente und Heizungsgesetz
    Freiburg remis gegen Pilsen - Mainz verliert in RumÃ¤nien
    Freiburg remis gegen Pilsen - Mainz verliert in RumÃ¤nien
    Spitzentreffen der Koalition im Kanzleramt - Beratungen unter anderem Ã¼ber Rente
    Spitzentreffen der Koalition im Kanzleramt - Beratungen unter anderem Ã¼ber Rente
    Erdbeben der StÃ¤rke 6,1 in Alaska
    Erdbeben der StÃ¤rke 6,1 in Alaska

    Top Meldungen

    KfW fordert
    KfW fordert "Atempause" fÃ¼r deutsche Industrie - und sieht auch ZÃ¶lle als Instrument

    Angesichts der derzeit schwachen Konjunktur sieht die staatliche KfW-FÃ¶rderbank die Notwendigkeit, der deutschen Industrie eine "Atempause" zu verschaffen. Im Gegensatz zu

    Mehr
    H&M will in Deutschland wieder neue LÃ¤den erÃ¶ffnen
    H&M will in Deutschland wieder neue LÃ¤den erÃ¶ffnen

    Stockholm (dts Nachrichtenagentur) - Der schwedische Modekonzern H&M will in Deutschland in den kommenden Jahren wieder neue GeschÃ¤fte erÃ¶ffnen. Zentraleuropa-Chefin Oldouz

    Mehr
    Weiterbildung als SchlÃ¼ssel: Gewerkschaft und Handwerk fordern mehr UnterstÃ¼tzung
    Weiterbildung als SchlÃ¼ssel: Gewerkschaft und Handwerk fordern mehr UnterstÃ¼tzung

    Ob fÃ¼r neue FÃ¤higkeiten im Job oder schlicht fÃ¼r die Vermittlung von Grundkenntnissen: Weiterbildung gilt angesichts des tiefgreifenden Wandels der Arbeitswelt als wichtiger

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts