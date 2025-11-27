Louvre erhÃ¶ht 2026 Eintrittspreise fÃ¼r Nicht-EuropÃ¤er um 45 Prozent

Lifestyle

  • AFP - 27. November 2025, 19:16 Uhr
Louvre in Paris
Bild: AFP

Der Pariser Louvre erhÃ¶ht im kommenden Jahr seine Eintrittspreise fÃ¼r Nicht-EuropÃ¤er um 45 Prozent auf 32 Euro. Mit dem Verdienst aus der PreiserhÃ¶hung sollen 'strukturelle Probleme' des Museums angegangen werden.

Der Pariser Louvre erhÃ¶ht im kommenden Jahr seine Eintrittspreise fÃ¼r Nicht-EuropÃ¤er um 45 Prozent.Â Ab dem 14. Januar 2026 mÃ¼ssen BÃ¼rger von Staaten auÃŸerhalb des EuropÃ¤ischen Wirtschaftsraums - der die EU, Island, Liechtenstein und Norwegen umfasst - 32 Euro fÃ¼r ein Ticket zahlen, wie das Museum am Donnerstag mitteilte. Mit dem Verdienst aus der PreiserhÃ¶hung sollen "strukturelle Probleme" des Museums angegangen werden.

Der Kronjuwelen-Diebstahl im Oktober im Louvre habe eine "unzureichende Ausstattung der Sicherheitssysteme" aufgezeigt, hieÃŸ es in einem kÃ¼rzlich verÃ¶ffentlichten Bericht des Rechnungshofs. Durch die ErhÃ¶hung der Ticketpreise erhofft sich das Museum eigenen Angaben zufolge zusÃ¤tzliche Einnahmen in HÃ¶he von 15 bis 20 Millionen Euro pro Jahr.

Besonders betroffen von der PreiserhÃ¶hung dÃ¼rften US-BÃ¼rger sein: Sie machen die grÃ¶ÃŸte Gruppe der auslÃ¤ndischen Besucher des Louvre aus. Auch chinesische BÃ¼rger, auf Platz drei der auslÃ¤ndischen Besucher, mÃ¼ssen zukÃ¼nftig mehr Eintritt zahlen. Einer offiziellen Bilanz des Louvre zufolge besuchten im vergangenen Jahr etwa 8,7 Millionen Menschen das Museum, darunter 69 Prozent AuslÃ¤nder.

Bei dem Einbruch am 19. Oktober hatten vier Diebe Kronjuwelen im Materialwert von etwa 88 Millionen Euro und unschÃ¤tzbarem historischen Wert gestohlen. Die TÃ¤ter waren am helllichten Tag mit Hilfe eines Lastenaufzugs durch ein Fenster in das weltberÃ¼hmte Museum eingedrungen.Â Sie entkamen mit ihrer Beute auf demselben Weg und flÃ¼chteten mit Motorrollern.

Nach dem Diebstahl war die Museumsleitung wegen mangelnder Sicherheitsvorkehrungen in die Kritik geraten. Museumsdirektorin Laurence des Cars kÃ¼ndigte inzwischen die Einrichtung einer mobilen Polizeiwache im Louvre an. Zudem sollen bis Ende des Jahres 100 neue Ãœberwachungskameras im Museum angebracht werden.

