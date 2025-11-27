"Deutsch-spanische FuÃŸball-Legende": Steinmeier ehrt Toni Kroos mit Bundesverdienstkreuz

Steinmeier und Kroos

Auszeichnung fÃ¼r eine "deutsch-spanische FuÃŸball-Legende": BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier hat den frÃ¼heren Nationalspieler und Real-Madrid-Star Toni Kroos mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Bei einer Zeremonie im BernabÃ©u-Stadion von Real Madrid â€“ der langjÃ¤hrigen WirkungsstÃ¤tte des Weltmeisters von 2014 - sagte Steinmeier am Donnerstag, Kroos habe sich "wie nur wenige andere um die Freundschaft zwischen Deutschland und Spanien verdient gemacht".



Der 35-JÃ¤hrige sei eine "deutsch-spanische FuÃŸball-Legende" und ein "Spielmacher der deutsch-spanischen Freundschaft", sagte der BundesprÃ¤sident, der am Mittwoch einen dreitÃ¤gigen Staatsbesuch in Spanien begonnen hatte. Kroos sei durch seine "auÃŸergewÃ¶hnlichen sportlichen Leistungen" zu einer "lebenden Legende" geworden.Â



"Sie haben das FuÃŸballpublikum in Deutschland, Spanien und weltweit mit Ihrer technischen Brillanz, Ihrer PrÃ¤zision und Ihrem einzigartigen SpielverstÃ¤ndnis begeistert", sagte Steinmeier. "Wir ehren heute einen der erfolgreichsten deutschen Sportler aller Zeiten."



Der BundesprÃ¤sident wÃ¼rdigte auÃŸerdem das soziale Engagement des frÃ¼heren Mittelfeld-Regisseurs, der im vergangenen Jahr seine Karriere beendet hatte. Kroos hat eine nach ihm benannte Stiftung gegrÃ¼ndet, die sich fÃ¼r schwerkranke Kinder einsetzt.Â



"Ihre Stiftung sorgt dafÃ¼r, dass betroffene Kinder und ihre Familien schnell und ohne Umwege Therapien, Behandlungen und Hilfsmittel erhalten", sagte Steinmeier. "Und sie erfÃ¼llt MÃ¤dchen und Jungen kleine TrÃ¤ume, die manchmal ihre letzten WÃ¼nsche sind. Auf diese Weise schenken Sie schwerkranken Kindern und ihren Familien LebensqualitÃ¤t und ein StÃ¼ck NormalitÃ¤t, vor allem aber Freude und immer wieder auch Hoffnung."



Kroos zeigte sich berÃ¼hrt Ã¼ber das Bundesverdienstkreuz. Die Auszeichnung sei "extrem besonders" fÃ¼r ihn - insbesondere, weil damit auch die Arbeit seiner Stiftung gewÃ¼rdigt werde. Die Stiftung habe ihm geholfen, "auf dem Boden zu bleiben", weil er immer gewusst habe, "dass meine Welt als FuÃŸballer keine normale ist, dass das irgendwie eine Parallelwelt ist".



Die Arbeit mit den betroffenen Familien und Kindern haben ihm "geholfen zu verstehen, wie eigentlich das Leben auch hÃ¤tte laufen kÃ¶nnen oder laufen kann", sagte der dreifache Familienvater. Es sei eine "Verantwortung", FuÃŸballer zu sein und in der Ã–ffentlichkeit zu stehen, sagte Kroos - und rief andere FuÃŸballer auf, sich "mehr zu engagieren".



Kroos ist einer der erfolgreichsten deutschen FuÃŸballer der Geschichte. Er gewann mit Bayern MÃ¼nchen drei Mal die deutsche Meisterschaft und ein Mal die Champions League. 2014 gewann er zusammen mit der deutschen FuÃŸballnationalmannschaft die WM in Brasilien.Â



Ab demselben Jahr spielte der gebÃ¼rtige Greifswalder zehn Jahre lang fÃ¼r Real Madrid, gewann mit den "KÃ¶niglichen" vier Mal die spanische Meisterschaft und fÃ¼nf Mal die Champions League. Er lebt auch heute noch mit seiner Familie in Madrid.



Der Vergabe des Bundesverdienstkreuzes im mythischen BernabÃ©u-Stadion wohnten auch der PrÃ¤sident von Real Madrid, Florentino PÃ©rez, Trainer Xabi Alonso und der deutsche Real-Madrid-Verteidiger und Nationalspieler Antonio RÃ¼diger bei.