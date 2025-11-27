Dax kaum verÃ¤ndert - SchnÃ¤ppchenjÃ¤ger auf der Pirsch

Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der Dax leicht zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 23.767 Punkten berechnet, ein Plus in HÃ¶he von 0,2 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



"WÃ¤hrend sich die Wall Street an den Strohhalm einer Zinssenkung auf der Fed-Sitzung in zwei Wochen klammert, kommt in Europa noch etwas Hoffnung auf Frieden in der Ukraine hinzu, und fertig ist wieder der Mix fÃ¼r ein positives BÃ¶rsenumfeld", sagte Christine Romar, Head of Europe bei CMC Markets. Die Sorgen Ã¼ber zu hoch bewertete Aktien und eine bevorstehende Korrektur der US-Big-Techs, die auch den Gesamtmarkt mit nach unten reiÃŸen wÃ¼rde, seien pÃ¼nktlich zum Thanksgiving-Wochenende verschwunden und brÃ¤chten den Traum von einer Jahresendrally zurÃ¼ck aufs BÃ¶rsenparkett.



"Der Dax kann heute trotz geschlossener Wall Street seine Gewinne der vergangenen vier Handelstage behaupten und ist damit ebenfalls bereit fÃ¼r einen positiven Jahresausklang - wenn die US-Notenbank mitspielt. 85 Prozent Wahrscheinlichkeit preist der Markt mittlerweile wieder fÃ¼r die dritte Zinssenkung in diesem Jahr ein, nachdem diese vor einer Woche noch bei rund 30 Prozent gelegen hat. Dabei ist es gar nicht die eine weitere Senkung um 25 Basispunkte allein, die fÃ¼r die aktuelle Kauflaune der Investoren verantwortlich ist. Mit der hinzugekommenen Spekulation auf Kevin Hassett als Powell-Nachfolger hofft der Markt auf einen langfristigen Lockerungszyklus der Federal Reserve, der sich bis weit in das kommende Jahr hinein erstrecken kÃ¶nnte."



"War am vergangenen "Turnaround-Thursday" noch "Risk-off" quer durch alle Assetklassen angesagt, herrscht damit nur eine Woche spÃ¤ter wieder eitel Sonnenschein an der BÃ¶rse. Von diesem Hin und Her am Aktienmarkt profitiert in der Regel derjenige, der den Handel anbietet." Im Falle Frankfurts sei dies die Deutsche BÃ¶rse, deren Aktie heute in der Spitzengruppe rangiert. "Seit dem Sommer hatte das Papier fast ein Drittel an Wert verloren, was nun SchnÃ¤ppchenjÃ¤ger anlockt, die mit einer wieder anziehenden VolatilitÃ¤t und hÃ¶heren HandelsumsÃ¤tzen auf steigende Gewinne spekulieren."



Bei Puma spekuliere die BÃ¶rse einmal mehr auf eine Ãœbernahme, nachdem die Aktie aus dem MDax mitten im Bullenmarkt auf ein Zehnjahrestief gefallen war. "Black Week" heiÃŸe es also auch in Herzogenaurach, und bei so viel Rabatt wundere das Interesse mÃ¶glicher KÃ¤ufer nicht. Es sei allerdings nicht die erste Ãœbernahmespekulation in diesem Jahr, weshalb auch das heutige Plus in der Aktie von fast 17 Prozent mit Vorsicht zu genieÃŸen sei. Allerdings setze verstÃ¤rkt aufkommendes Ãœbernahmeinteresse sowohl EigentÃ¼mer als auch Management in der Regel unter Druck, noch mehr gegen weitere Kursverluste zu tun. "Im Falle Pumas heiÃŸt dies Tempo bei der Sanierung und RÃ¼ckkehr in die Gewinnzone, was der Aktie dementsprechend auch helfen sollte", sagte Romar.



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Donnerstagnachmittag etwas stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1597 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8623 Euro zu haben.



Der Goldpreis zeigte sich schwÃ¤cher, am Nachmittag wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.155 US-Dollar gezahlt (-0,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 115,19 Euro pro Gramm.



Der Ã–lpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 63,25 US-Dollar, das waren 12 Cent oder 0,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

