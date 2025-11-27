Linke legt eigenes Rentenkonzept vor

Seniorin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In dem sich zuspitzenden Rentenkonflikt legt die Linke ein eigenes Rentenkonzept vor.



"Den politischen Streit um die Rente von links zuzuspitzen, scheint derzeit der einzige Weg, die gesetzliche Rente Ã¼berhaupt noch zu retten", begrÃ¼ndete Linken-Chefin Ines Schwerdtner den VorstoÃŸ, der mit einem EntschlieÃŸungsantrag im Bundestag verknÃ¼pft werden soll. "Wir greifen mit unserem Konzept die Renten-Attacke der Union frontal an", sagte Schwerdtner der FAZ (Freitagausgabe).



"Das Mantra des Sparens muss durchbrochen werden", fordern sie und ihre Mitstreiter, der Parteivorsitzende Jan van Aken und die beiden Fraktionsvorsitzenden, Heidi Reichinnek und SÃ¶ren Pellmann. Die FÃ¼hrung der Linken will mit ihrem Rentenkonzept auch SozialverbÃ¤nden, Gewerkschaften und "Millionen von BeschÃ¤ftigten" GehÃ¶r verschaffen.



In dem Rentenkonzept bekrÃ¤ftigt die Linke ihre Forderung, das Rentenniveau auf 53 Prozent anzuheben, "damit die Rente wieder zum Leben reicht". Das sei problemlos finanzierbar, "da unsere Gesellschaft von Jahr zu Jahr reicher und produktiver wird", argumentiert Rentenpolitikerin Sarah Vollath.



Guido K. Raddatz von der Stiftung Marktwirtschaft sieht das anders. Die PlÃ¤ne der Linken wÃ¼rden das Rentensystem "deutlich teurer machen und damit die sozialversicherungspflichtig BeschÃ¤ftigten, die Unternehmen sowie auch die Steuerzahler deutlich stÃ¤rker belasten", sagte er der FAZ.



Die Linke will zudem die Arbeitgeber stÃ¤rker in die Pflicht nehmen. FÃ¼r die Finanzierung eines Rentenniveaus von 53 Prozent mÃ¼ssten die BeitragssÃ¤tze um 2,44 Prozentpunkte steigen. "Wir finden: Das kÃ¶nnen die Arbeitgeber stemmen", heiÃŸt es mit Hinweis auf Ã–sterreich. Dort zahlten die Arbeitgeber 2,25 Prozentpunkte mehr als die Arbeitnehmer.



AuÃŸerdem will die Partei unter den Rentnern mehr umverteilen: So sollen die Beitragsbemessungsgrenzen schrittweise verdoppelt werden. Die hÃ¶heren RentenansprÃ¼che, die dadurch entstÃ¼nden, will die Linke "im verfassungsrechtlich geprÃ¼ften MaÃŸe abflachen". Real wÃ¼rde eine solche Abflachung nur Renten betreffen, die aktuell hÃ¶her als 3.671,10 Euro liegen. Auf diesen Betrag kÃ¤men nur wenige tausend Rentner, wÃ¤hrend fast die HÃ¤lfte aller Altersrenten unter 1.500 Euro liege.



Die Linken fordern auÃŸerdem, dass fÃ¼r alle Erwerbseinkommen BeitrÃ¤ge in die gesetzliche Rentenversicherung gezahlt werden mÃ¼ssten, also auch von SelbstÃ¤ndigen, Beamten und Abgeordneten. Durch eine solche Ausweitung lieÃŸe sich die gesetzliche Rentenversicherung auf mittlere Sicht "deutlich stabilisieren". Raddatz hingegen sagte, an der problematischen demographischen Entwicklung Ã¤ndere die Ausweitung des Versichertenkreises nichts. Langfristig entstÃ¼nden durch die zusÃ¤tzlichen Beitragszahlungen zusÃ¤tzliche RentenansprÃ¼che, welche die dann ErwerbstÃ¤tigen finanzieren mÃ¼ssten.

