Lifestyle

SÃ¶der geht in Gipfel-AffÃ¤re auf Distanz zu Weimer

  • dts - 27. November 2025, 16:51 Uhr
Bild vergrößern: SÃ¶der geht in Gipfel-AffÃ¤re auf Distanz zu Weimer
Wolfram Weimer am 27.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

.

MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Bayerns MinisterprÃ¤sident Markus SÃ¶der hat sich gegenÃ¼ber dem "Focus" zu den VorwÃ¼rfen gegen Kulturstaatsminister Wolfram Weimer geÃ¤uÃŸert und dabei Distanz erkennen lassen.

Der Kulturstaatsminister war in den vergangenen Wochen in die Kritik geraten. Im Mittelpunkt stand das Angebot des von ihm gegrÃ¼ndeten Ludwig-Erhard-Gipfels, Teilnehmern der Veranstaltung am Tegernsee, bei der auch Mitglieder der Bundesregierung angekÃ¼ndigt waren, gegen die Zahlung von bis zu rund 80.000 Euro unter anderem "Einfluss auf politische EntscheidungstrÃ¤ger" zu gewÃ¤hren. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte die damit verbundenen VorwÃ¼rfe am Wochenende in der ARD als haltlos bezeichnet und gesagt, die VorwÃ¼rfe, die gegen Wolfram Weimer erhoben wurden, hÃ¤tten sich als falsch erwiesen.

Gefragt, ob er den Vorgang ebenso einschÃ¤tze, antwortete SÃ¶der: "Das kann Friedrich Merz besser beurteilen." Es sei seine bewusste Entscheidung gewesen, Wolfram Weimer ins Kanzleramt zu berufen. "Die beiden sind ja auch, glaube ich, sehr, sehr befreundet, haben auch viele Bergtouren oder Touren um den See gemacht", fÃ¼hrte er weiter aus. "Insofern glaube ich, ist die NÃ¤he grÃ¶ÃŸer, aber auch die Kenntnis um das Problem grÃ¶ÃŸer und wenn Friedrich Merz sagt, das ist okay fÃ¼r ihn, dann ist es auch okay."

Zu mÃ¶glichen personellen Konsequenzen stellte SÃ¶der klar: "Entscheidungen Ã¼ber das Amt trifft nur der Bundeskanzler und der hat sich klar hinter Herrn Weimer gestellt. Insofern ist die personelle Frage, die diskutiert wird, glaube ich, in Berlin erst mal entschieden."

SÃ¶der Ã¤uÃŸerte sich auch dazu, dass die bayerische Staatskanzlei inzwischen die finanzielle FÃ¶rderung der Veranstaltung in der Vergangenheit prÃ¼fe. Er sagte: "Ich habe selber da keinen Ãœberblick, aber ich nehme das ernst, weil wir in Bayern - und ich auch ganz persÃ¶nlich - immer extrem auf die Trennung von Partei- und Staatsamt achten. Wir nehmen das in Bayern sehr, sehr ernst."

AbschlieÃŸend sagte SÃ¶der mit Blick auf den Vorgang: "Ich sage es mal so: Man muss sich entscheiden, Blaulicht oder Konto. Entweder will man Geld verdienen oder man will in der Politik bleiben. Zusammen geht es nicht."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Linke legt eigenes Rentenkonzept vor
    Linke legt eigenes Rentenkonzept vor

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In dem sich zuspitzenden Rentenkonflikt legt die Linke ein eigenes Rentenkonzept vor. "Den politischen Streit um die Rente von links zuzuspitzen,

    Mehr
    KlÃ¶ckner richtet Anlaufstelle fÃ¼r
    KlÃ¶ckner richtet Anlaufstelle fÃ¼r "Mandat und Baby" ein

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - BundestagsprÃ¤sidentin Julia KlÃ¶ckner (CDU) will mit der Einrichtung einer Anlaufstelle "Mandat und Baby" den Bundestag familienfreundlicher

    Mehr
    Entscheidung der ESA: Deutscher Astronaut soll zum Mond fliegen
    Entscheidung der ESA: Deutscher Astronaut soll zum Mond fliegen

    Bei den geplanten Mond-Missionen der US-RaumfahrtbehÃ¶rde Nasa soll auch ein deutscher Astronaut dabei sein. "Ich habe entschieden, dass die ersten EuropÃ¤er, die auf einer

    Mehr
    Klage fÃ¼r besseren Brandschutz in einem Stuttgart-21-Tunnel gescheitert
    Klage fÃ¼r besseren Brandschutz in einem Stuttgart-21-Tunnel gescheitert
    Neuer ErnÃ¤hrungsreport: Verbraucher achten wieder mehr auf den Preis
    Neuer ErnÃ¤hrungsreport: Verbraucher achten wieder mehr auf den Preis
    Halbleiterhersteller SK Hynix verkauft nun auch essbare Chips
    Halbleiterhersteller SK Hynix verkauft nun auch essbare Chips
    Konsumforscher rechnen mit verbesserter Verbraucherstimmung im Dezember
    Konsumforscher rechnen mit verbesserter Verbraucherstimmung im Dezember
    "Spiegel": Zahl verdÃ¤chtiger Drohnensichtungen nimmt weiter zu
    Champagner-Dynastie: 25 Jahre Haft fÃ¼r VatermÃ¶rder
    Champagner-Dynastie: 25 Jahre Haft fÃ¼r VatermÃ¶rder
    Steinmeier verleiht in Madrid Verdienstkreuz an Toni Kroos
    Steinmeier verleiht in Madrid Verdienstkreuz an Toni Kroos
    Bundessozialgericht billigt Einkommensanrechnung beim neuen Grundrentenzuschlag
    Bundessozialgericht billigt Einkommensanrechnung beim neuen Grundrentenzuschlag
    850 verdÃ¤chtige Drohnensichtungen seit Jahresbeginn
    850 verdÃ¤chtige Drohnensichtungen seit Jahresbeginn
    Macron will Xi mit Blick auf Ukraine zu Druck auf Russland bewegen
    Macron will Xi mit Blick auf Ukraine zu Druck auf Russland bewegen

    Top Meldungen

    KfW fordert
    KfW fordert "Atempause" fÃ¼r deutsche Industrie - und sieht auch ZÃ¶lle als Instrument

    Angesichts der derzeit schwachen Konjunktur sieht die staatliche KfW-FÃ¶rderbank die Notwendigkeit, der deutschen Industrie eine "Atempause" zu verschaffen. Im Gegensatz zu

    Mehr
    H&M will in Deutschland wieder neue LÃ¤den erÃ¶ffnen
    H&M will in Deutschland wieder neue LÃ¤den erÃ¶ffnen

    Stockholm (dts Nachrichtenagentur) - Der schwedische Modekonzern H&M will in Deutschland in den kommenden Jahren wieder neue GeschÃ¤fte erÃ¶ffnen. Zentraleuropa-Chefin Oldouz

    Mehr
    Weiterbildung als SchlÃ¼ssel: Gewerkschaft und Handwerk fordern mehr UnterstÃ¼tzung
    Weiterbildung als SchlÃ¼ssel: Gewerkschaft und Handwerk fordern mehr UnterstÃ¼tzung

    Ob fÃ¼r neue FÃ¤higkeiten im Job oder schlicht fÃ¼r die Vermittlung von Grundkenntnissen: Weiterbildung gilt angesichts des tiefgreifenden Wandels der Arbeitswelt als wichtiger

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts