SÃ¶der geht in Gipfel-AffÃ¤re auf Distanz zu Weimer

Wolfram Weimer am 27.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Bayerns MinisterprÃ¤sident Markus SÃ¶der hat sich gegenÃ¼ber dem "Focus" zu den VorwÃ¼rfen gegen Kulturstaatsminister Wolfram Weimer geÃ¤uÃŸert und dabei Distanz erkennen lassen.



Der Kulturstaatsminister war in den vergangenen Wochen in die Kritik geraten. Im Mittelpunkt stand das Angebot des von ihm gegrÃ¼ndeten Ludwig-Erhard-Gipfels, Teilnehmern der Veranstaltung am Tegernsee, bei der auch Mitglieder der Bundesregierung angekÃ¼ndigt waren, gegen die Zahlung von bis zu rund 80.000 Euro unter anderem "Einfluss auf politische EntscheidungstrÃ¤ger" zu gewÃ¤hren. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte die damit verbundenen VorwÃ¼rfe am Wochenende in der ARD als haltlos bezeichnet und gesagt, die VorwÃ¼rfe, die gegen Wolfram Weimer erhoben wurden, hÃ¤tten sich als falsch erwiesen.



Gefragt, ob er den Vorgang ebenso einschÃ¤tze, antwortete SÃ¶der: "Das kann Friedrich Merz besser beurteilen." Es sei seine bewusste Entscheidung gewesen, Wolfram Weimer ins Kanzleramt zu berufen. "Die beiden sind ja auch, glaube ich, sehr, sehr befreundet, haben auch viele Bergtouren oder Touren um den See gemacht", fÃ¼hrte er weiter aus. "Insofern glaube ich, ist die NÃ¤he grÃ¶ÃŸer, aber auch die Kenntnis um das Problem grÃ¶ÃŸer und wenn Friedrich Merz sagt, das ist okay fÃ¼r ihn, dann ist es auch okay."



Zu mÃ¶glichen personellen Konsequenzen stellte SÃ¶der klar: "Entscheidungen Ã¼ber das Amt trifft nur der Bundeskanzler und der hat sich klar hinter Herrn Weimer gestellt. Insofern ist die personelle Frage, die diskutiert wird, glaube ich, in Berlin erst mal entschieden."



SÃ¶der Ã¤uÃŸerte sich auch dazu, dass die bayerische Staatskanzlei inzwischen die finanzielle FÃ¶rderung der Veranstaltung in der Vergangenheit prÃ¼fe. Er sagte: "Ich habe selber da keinen Ãœberblick, aber ich nehme das ernst, weil wir in Bayern - und ich auch ganz persÃ¶nlich - immer extrem auf die Trennung von Partei- und Staatsamt achten. Wir nehmen das in Bayern sehr, sehr ernst."



AbschlieÃŸend sagte SÃ¶der mit Blick auf den Vorgang: "Ich sage es mal so: Man muss sich entscheiden, Blaulicht oder Konto. Entweder will man Geld verdienen oder man will in der Politik bleiben. Zusammen geht es nicht."

