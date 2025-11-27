KlÃ¶ckner richtet Anlaufstelle fÃ¼r "Mandat und Baby" ein

Hanna SteinmÃ¼ller (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - BundestagsprÃ¤sidentin Julia KlÃ¶ckner (CDU) will mit der Einrichtung einer Anlaufstelle "Mandat und Baby" den Bundestag familienfreundlicher machen.



KlÃ¶ckner sagte der "Rheinischen Post" (Freitag): "Ein Baby darf kein Hindernis fÃ¼r ein Mandat sein." Das bedeute, die Strukturen des Bundestages so zu modernisieren, dass Frauen in jeder Lebensphase eine AbgeordnetentÃ¤tigkeit Ã¼bernehmen kÃ¶nnten, ergÃ¤nzte die PrÃ¤sidentin.



Die neue Anlaufstelle stellte KlÃ¶ckner demnach am Donnerstag dem Ã„ltestenrat vor. So sollen Parlamentarier dort AuskÃ¼nfte und Informationen einholen kÃ¶nnen. DarÃ¼ber hinaus soll die Anlaufstelle die Kommunikation zwischen den Abgeordneten und den zustÃ¤ndigen Referaten in der Bundestagsverwaltung gewÃ¤hrleisten und auch eine Sprechstunde fÃ¼r die BedÃ¼rfnisse der MÃ¼tter und VÃ¤ter anbieten.



KlÃ¶ckner hatte zuletzt bereits die Mitnahme von Babys in den Plenarsaal erlaubt, die noch gestillt werden. Auch mÃ¼ssen namentliche Abstimmungen inzwischen zum Beginn einer Sitzung beantragt werden. So kÃ¶nnen Abgeordnete mit kleinen Kindern nicht mehr kurzfristig in der Nacht ins Plenum gerufen werden, um abzustimmen.

