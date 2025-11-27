Berlin (dts Nachrichtenagentur) - BundestagsprÃ¤sidentin Julia KlÃ¶ckner (CDU) will mit der Einrichtung einer Anlaufstelle "Mandat und Baby" den Bundestag familienfreundlicher machen.
KlÃ¶ckner sagte der "Rheinischen Post" (Freitag): "Ein Baby darf kein Hindernis fÃ¼r ein Mandat sein." Das bedeute, die Strukturen des Bundestages so zu modernisieren, dass Frauen in jeder Lebensphase eine AbgeordnetentÃ¤tigkeit Ã¼bernehmen kÃ¶nnten, ergÃ¤nzte die PrÃ¤sidentin.
Die neue Anlaufstelle stellte KlÃ¶ckner demnach am Donnerstag dem Ã„ltestenrat vor. So sollen Parlamentarier dort AuskÃ¼nfte und Informationen einholen kÃ¶nnen. DarÃ¼ber hinaus soll die Anlaufstelle die Kommunikation zwischen den Abgeordneten und den zustÃ¤ndigen Referaten in der Bundestagsverwaltung gewÃ¤hrleisten und auch eine Sprechstunde fÃ¼r die BedÃ¼rfnisse der MÃ¼tter und VÃ¤ter anbieten.
KlÃ¶ckner hatte zuletzt bereits die Mitnahme von Babys in den Plenarsaal erlaubt, die noch gestillt werden. Auch mÃ¼ssen namentliche Abstimmungen inzwischen zum Beginn einer Sitzung beantragt werden. So kÃ¶nnen Abgeordnete mit kleinen Kindern nicht mehr kurzfristig in der Nacht ins Plenum gerufen werden, um abzustimmen.
Lifestyle
KlÃ¶ckner richtet Anlaufstelle fÃ¼r "Mandat und Baby" ein
- dts - 27. November 2025, 14:38 Uhr
.
