Entscheidung der ESA: Deutscher Astronaut soll zum Mond fliegen

BÃ¤r mit Alexander Gerst, Amelie Schoenenwald, Samamtha Cristoforetti und Matthias Maurer

Bei den geplanten Mond-Missionen der US-RaumfahrtbehÃ¶rde Nasa soll auch ein deutscher Astronaut dabei sein.

Bei den geplanten Mond-Missionen der US-RaumfahrtbehÃ¶rde Nasa soll auch ein deutscher Astronaut dabei sein. "Ich habe entschieden, dass die ersten EuropÃ¤er, die auf einer Mondmission fliegen werden, ESA-Astronauten deutscher, franzÃ¶sischer und italienischer NationalitÃ¤t sein werden", sagte ESA-Chef Josef Aschbacher am Donnerstag bei der Ministerratstagung der EuropÃ¤ischen Weltraumorganisation in Bremen. Bei der ersten Mission werde ein Deutscher an Bord sein.Â



Namen nannten Aschbacher und Bundesforschungsministerin Dorothee BÃ¤r (CSU) zunÃ¤chst nicht. "Nach Ã¼ber 50 Jahren ist es auch wirklich wieder an der Zeit, dass wir uns dem Mond nÃ¤hern. Und da ist es groÃŸartig, dass jetzt auch endlich ein EuropÃ¤er und vor allem auch ein Deutscher dabei sein wird", sagte BÃ¤r.