Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesvorsitzende des HausÃ¤rzteverbandes, Markus Beier, fordert, dass Long-Covid-Patienten kÃ¼nftig kostenlos Zugang zu Medikamenten erhalten.
Unter gewissen UmstÃ¤nden kÃ¶nnten bestimmte Medikamente, die zwar formal nur fÃ¼r andere Erkrankungen zugelassen seien, auch ME/CFS-Patienten helfen, sagte Beier der "Rheinischen Post" (Freitagsausgabe). Experten hÃ¤tten entsprechende Empfehlungen erarbeitet. Allerdings mÃ¼ssten bei diesem sogenannten Off-Label-Use die Patienten die Kosten derzeit noch in der Regel selbst Ã¼bernehmen. "Das muss sich schnell Ã¤ndern."
Zugleich forderte Beier die Politik auf, BÃ¼rokratie fÃ¼r Betroffene abzubauen. Viele Patienten hÃ¤tten "mit enormen bÃ¼rokratischen HÃ¼rden zu kÃ¤mpfen - von der Beantragung des Krankengeldes bis zur Bewilligung einer Haushaltshilfe". Viele seien damit nachvollziehbarerweise Ã¼berfordert. "Hier wÃ¤re die Politik gefragt, die bÃ¼rokratischen HÃ¼rden zu senken und fÃ¼r klarere und einfachere Prozesse zu sorgen", sagte er.
SchÃ¤tzungen zufolge sind in Deutschland rund 650.000 Menschen infolge einer Virusinfektion an ME/CFS erkrankt.
Lifestyle
HausÃ¤rzte fordern KostenÃ¼bernahme fÃ¼r Off-Label-Use bei ME/CFS
- dts - 27. November 2025, 13:51 Uhr
