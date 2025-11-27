Lifestyle

Elefantenparade in Bangkok fÃ¼r verstorbene frÃ¼here KÃ¶nigin Sirikit

  • AFP - 27. November 2025, 12:54 Uhr
Bild vergrößern: Elefantenparade in Bangkok fÃ¼r verstorbene frÃ¼here KÃ¶nigin Sirikit
Elefantenparade in Bangkok
Bild: AFP

Zu Ehren der verstorbenen frÃ¼heren KÃ¶nigin Sirikit sind elf rosafarbene Elefanten durch die thailÃ¤ndische Hauptstadt Bangkok gezogen. ElefantenfÃ¼hrer, sogenannte Mahuts, trieben die bemalten und festlich geschmÃ¼ckten Elefanten zum KÃ¶nigspalast.

Sirikit, die Mutter von Thailands König Maha Vajiralongkorn, war am 24. Oktober im Alter von 93 Jahren gestorben. Ihr Leichnam wurde für die Trauerfeierlichkeiten im Königspalast aufgebahrt.

Sirikit, die Mutter von Thailands KÃ¶nig Maha Vajiralongkorn,Â war am 24. Oktober im Alter von 93 Jahren gestorben. Ihr Leichnam wurde fÃ¼r die Trauerfeierlichkeiten im KÃ¶nigspalast aufgebahrt.

Die Elefantenparade wurde von Laithongrian Meepan organisiert, der den Elefantenpark Royal Elephant Kraal Village in Ayutthaya etwa 80 Kilometer nÃ¶rdlich von Bangkok leitet. Auch KÃ¶nigin Sirikit hatte er einst Ã¼ber seine Arbeit in den ehemaligen kÃ¶niglichen ElefantenstÃ¤llen informiert. "Seine MajestÃ¤t gewÃ¤hrte mir eine Audienz und gab mir RatschlÃ¤ge zur Aufzucht von Elefanten", berichtete Laithongrian. "Wir brachten die Elefantenbabys mit, um Ihrer MajestÃ¤t zu zeigen, dass sie Befehle befolgen."

KÃ¶nigin Sirikit war 66 Jahre lang mit dem frÃ¼heren thailÃ¤ndischen KÃ¶nig Bhumibol AdulyadejÂ verheiratet. In den 60er Jahren wurde sie wegen ihrer Eleganz in westlichen Medien mit der First Lady der USA, Jackie Kennedy, verglichen - in Thailand selbst wurde sie als "Mutter der Nation" verehrt. Nach dem Tod ihres Mannes 2016 trug sie offiziell den Titel KÃ¶niginmutter.

