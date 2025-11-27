Welt-Artenschutzkonferenz: Forderung nach neuen SchutzmaÃŸnahmen fÃ¼r Aale abgelehnt

Aale

Bei der Welt-Artenschutzkonferenz im usbekischen Samarkand sind BemÃ¼hungen um einen stÃ¤rkeren Schutz fÃ¼r Aale gescheitert. Die EU konnte sich mit ihrer Forderung, alle Aal-Arten in den Anhang II des Washingtoner ArtenschutzÃ¼bereinkommens (Cites) aufzunehmen, am Donnerstag nicht durchsetzen. In einer geheimen Abstimmung sprachen sich fast 75 Prozent der Teilnehmerstaaten dagegen aus.



Der EuropÃ¤ische Aal (Anguilla anguilla) gilt als vom Aussterben bedroht und unterliegt seit 2009 einem Handelsverbot. Die EU und Panama pochten darauf, den Schutz auf die Ã¼brigen Aal-Arten auszuweiten. Sie argumentieren, dass Aale als Jungfische - dem Zeitpunkt, an dem sie Ã¼blicherweise gehandelt werden - praktisch nicht voneinander zu unterscheiden sind. Dies birgt die Gefahr, dass stark gefÃ¤hrdete EuropÃ¤ische Aale versehentlich als wenig bedrohte Aal-Art verkauft werden.



EU-Umweltkommissarin Jessika Roswall sagte am Donnerstag in BrÃ¼ssel, es sei trotz des Scheiterns der Abstimmung "wichtig, weiterzumachen". Die EU sei weiterhin davon Ã¼berzeugt, "dass die Situation der Aale schlecht und die Lage dringend ist", betonte Roswall. BrÃ¼ssel werde daher weiter mit internationalen Partnern zusammenarbeiten, "um LÃ¶sungen zu finden".



Japan, wo besonders viel Aal gegessen wird, lehnte den Vorschlag ab, weitere Aal-Arten unter Schutz zu stellen und betrieb intensiv Lobby-Arbeit. In einer mehr als 100-seitigen Stellungnahme warnten japanische Vertreter, ein solcher Schritt drohe "die GlaubwÃ¼rdigkeit" der Artenschutzkonferenz zu untergraben und kÃ¶nne "Wilderei und Schmuggel" TÃ¼r und Tor Ã¶ffnen, zudem wÃ¼rden die Preise fÃ¼r Aale steigen. Mehrere afrikanische Staaten lehnten die MaÃŸnahme ebenfalls ab und warnten vor einem unverhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸigen Verwaltungsaufwand.



Das Abstimmungsergebnis sei "nicht sehr Ã¼berraschend", sagte Oliver Tallowin von der Weltnaturschutzunion (IUCN). Andrew Kerr von der NGO Sustainable Eel Group beklagte, dass "die kurzfristigen kommerziellen und finanziellen Aspekte" die Debatte dominiert hÃ¤tten. Der Handel mit Aalen sei das "grÃ¶ÃŸte Verbrechen gegen Wildtiere" weltweit. Es sei aber ein Erfolg, dass in Samarkand weitere Diskussionen Ã¼ber Datenerhebungen zum Aal und den Schutz dieser Fischart geplant seien.Â



Bei dem Treffen in Usbekistan beraten seit Montag Experten aus mehr als 180 LÃ¤ndern Ã¼ber Schutzbestimmungen fÃ¼r zahlreiche Tierarten. Die Konferenz bringt die Unterzeichnerstaaten des ArtenschutzÃ¼bereinkommens Cites zusammen, das den internationalen Handel mit Wildtieren und -pflanzen regelt und derzeit rund 36.000 Arten umfasst.



Bei der bis zum 5. Dezember dauernden Konferenz soll unter anderem das umstrittene Vorhaben diskutiert werden, Regierungen den Verkauf von Elfenbein und Rhinozeros-HÃ¶rnern zu erlauben. Die BefÃ¼rworter argumentieren, durch den Verkauf von VorrÃ¤ten kÃ¶nnten Regierungen ArtenschutzbemÃ¼hungen finanzieren. Tierschutzorganisationen warnen dagegen, damit kÃ¶nne auch der illegale Handel befeuert werden.Â



Auch Forderungen nach einem besseren Schutz fÃ¼r mehrere Hai- und Rochenarten stehen auf der Agenda der Konferenz. Der WeiÃŸspitzen-Hochseehai soll als vom Aussterben bedroht eingestuft und damit unter die hÃ¶chste Schutzstufe gestellt werden. Experten erwarten, dass dieser Vorschlag die notwendige Zweidrittelmehrheit bekommt. Geforderte HandelsbeschrÃ¤nkungen fÃ¼r Walhaie und Schlinghaie dÃ¼rften dagegen fÃ¼r Streit sorgen.



Die Umweltorganisation WWF erklÃ¤rte am Donnerstag, es sei "dringend notwendig, die bestehenden aber teils erfolglosen HandelsbeschrÃ¤nkungen fÃ¼r Walhaie, WeiÃŸspitzen-Hochseehaie sowie Manta- und Teufelsrochen durch ein Handelsverbot zu ersetzen". Bei der Artenschutzkonferenz seien aber "zÃ¤he Verhandlungen und Diskussionen" zu erwarten.