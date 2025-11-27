Finanzen

Dax weiter im Plus - ruhiger Handel am US-Feiertag

  • dts - 27. November 2025, 12:30 Uhr
Bild vergrößern: Dax weiter im Plus - ruhiger Handel am US-Feiertag
Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

.

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem halbwegs freundlichen Start bis zum Mittag im grÃ¼nen Bereich gehalten. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 23.775 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,2 Prozent gegenÃ¼ber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Deutsche BÃ¶rse, Siemens Energy und Infineon, am Ende Eon, die Commerzbank und die Allianz.

"Wie es zu erwarten war, notiert der Dax nach der HandelserÃ¶ffnung in dem Kursbereich von 23.700 bis 23.800 Punkten", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Die Investoren fokussierten sich am heutigen US-Feiertag auf die defensiven Branchen. Auch die Technologietitel stÃ¼nden durch die Handelsvorgaben aus den USA im Interesse der Marktteilnehmer. "Der Handel dÃ¼rfte heute weiter in ruhigen, impulslosen Kursbahnen verlaufen und kaum grÃ¶ÃŸere KursausschlÃ¤ge vollziehen", so Lipkow.

Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Donnerstagmittag etwas schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1580 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8636 Euro zu haben.

Der Ã–lpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 63,20 US-Dollar; das waren 7 Cent oder 0,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

