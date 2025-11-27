Finanzen

Dax startet im Plus - kein Handel an US-BÃ¶rsen

  • dts - 27. November 2025, 09:30 Uhr
Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr stand der Index bei rund 23.815 Punkten und damit 0,4 Prozent Ã¼ber dem Handelsschluss am Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Deutsche BÃ¶rse, Rheinmetall und Infineon, am Ende Henkel, Eon und die Deutsche Bank.

Aus den Vereinigten Staaten wird es im Laufe des Tages keine Impulse geben: Die US-BÃ¶rsen bleiben an Thanksgiving geschlossen. "Durch den heutigen US-Feiertag Thanksgiving werden die UmsÃ¤tze auch in Europa unterdurchschnittlich niedrig bleiben", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Impulse von der Wall Street bleiben heute aus."

"DafÃ¼r reichen an solchen Tagen bereits deutlich weniger und deutlich kleinere Transaktionen, um den Markt nachhaltig zu bewegen", so der Analyst weiter. "Von daher sollten niedrige UmsÃ¤tze nicht automatisch mit geringer Bewegung gleichgesetzt werden."

Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Donnerstagmorgen etwas schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1589 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8629 Euro zu haben.

Der Ã–lpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 63,03 US-Dollar; das waren 10 Cent oder 0,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

