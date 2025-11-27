Freispruch fÃ¼r bei Protesten in der TÃ¼rkei festgenommene Fotojournalisten

Protest gegen die Festnahme Imamoglus

Ein Gericht in Istanbul hat vier tÃ¼rkische Journalisten freigesprochen, denen die Teilnahme an einer illegalen Demonstration vorgeworfen worden war - darunter einen Fotografen der Nachrichtenagentur AFP. Es gebe "keine stichhaltige Grundlage fÃ¼r die Schlussfolgerung, dass die Angeklagten die ihnen vorgeworfene Straftat begangen haben", urteilte das Gericht am Donnerstag. Der AFP-Fotograf Yasin AkgÃ¼l und die drei anderen Fotojournalisten hatten im MÃ¤rz Ã¼ber die Protestwelle der Opposition gegen die konservativ-islamische Regierung von PrÃ¤sident Recep Tayyip Erdogan berichtet.Â



Tausende Demonstranten und mehr als ein Dutzend Journalisten sowie AnwÃ¤lte waren wÃ¤hrend der Protestwelle festgenommen worden. Den Fotografen wurde vorgeworfen, gegen das Demonstrations- und Versammlungsgesetz verstoÃŸen zu haben.Â



AkgÃ¼l, der unabhÃ¤ngige Fotograf BÃ¼lent Kilic, Ali Onur Tosun vom Sender Now Haber sowie die freiberufliche Journalistin Zeynep Kuray, waren kurz nach ihrer Berichterstattung von den Demonstrationen in ihren jeweiligen Wohnungen festgenommen worden. Nach einigen Tagen im GefÃ¤ngnis kamen sie frei. WÃ¤hrend des Prozesses sagte AkgÃ¼l vor Gericht: "Ich bin seit 15 Jahren Journalist, aber nie wurde ich bei mir zuhause festgenommen, im Morgengrauen, vor den Augen meiner Kinder."Â



Zu seiner Arbeit bei den damaligen Protesten sagte er: "Ich bin vor den Demonstranten gelaufen, neben den Polizisten, um bessere Fotos machen zu kÃ¶nnen." Sein Anwalt Kemal Kumkumoglu erklÃ¤rte: "Mein Klient ist Journalist. Obwohl er Ã¼ber eine Ã¶ffentliche Demonstration berichtete, wird ihm vorgeworfen, daran teilgenommen zu haben." Er hob hervor: "Die Journalisten haben nur ihren Job gemacht."



Die Proteste waren durch die Festnahme des Istanbuler BÃ¼rgermeisters Ekrem Imamoglu von der oppositionellen CHP ausgelÃ¶st worden. Sie gelten als die grÃ¶ÃŸten Proteste in der TÃ¼rkei seit den sogenannten Gezi-Protesten im Jahr 2013. Imamoglu ist der wichtigste innenpolitische Rivale von PrÃ¤sident Erdogan.Â