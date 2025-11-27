Brennpunkte

Freispruch fÃ¼r bei Protesten in der TÃ¼rkei festgenommene Fotojournalisten

  • AFP - 27. November 2025, 09:26 Uhr
Bild vergrößern: Freispruch fÃ¼r bei Protesten in der TÃ¼rkei festgenommene Fotojournalisten
Protest gegen die Festnahme Imamoglus
Bild: AFP

Ein Gericht in Istanbul hat vier tÃ¼rkische Journalisten freigesprochen, denen die Teilnahme an einer illegalen Demonstration vorgeworfen worden war - darunter einen Fotografen der Nachrichtenagentur AFP.

Ein Gericht in Istanbul hat vier tÃ¼rkische Journalisten freigesprochen, denen die Teilnahme an einer illegalen Demonstration vorgeworfen worden war - darunter einen Fotografen der Nachrichtenagentur AFP. Es gebe "keine stichhaltige Grundlage fÃ¼r die Schlussfolgerung, dass die Angeklagten die ihnen vorgeworfene Straftat begangen haben", urteilte das Gericht am Donnerstag. Der AFP-Fotograf Yasin AkgÃ¼l und die drei anderen Fotojournalisten hatten im MÃ¤rz Ã¼ber die Protestwelle der Opposition gegen die konservativ-islamische Regierung von PrÃ¤sident Recep Tayyip Erdogan berichtet.Â 

Tausende Demonstranten und mehr als ein Dutzend Journalisten sowie AnwÃ¤lte waren wÃ¤hrend der Protestwelle festgenommen worden. Den Fotografen wurde vorgeworfen, gegen das Demonstrations- und Versammlungsgesetz verstoÃŸen zu haben.Â 

AkgÃ¼l, der unabhÃ¤ngige Fotograf BÃ¼lent Kilic, Ali Onur Tosun vom Sender Now Haber sowie die freiberufliche Journalistin Zeynep Kuray, waren kurz nach ihrer Berichterstattung von den Demonstrationen in ihren jeweiligen Wohnungen festgenommen worden. Nach einigen Tagen im GefÃ¤ngnis kamen sie frei. WÃ¤hrend des Prozesses sagte AkgÃ¼l vor Gericht: "Ich bin seit 15 Jahren Journalist, aber nie wurde ich bei mir zuhause festgenommen, im Morgengrauen, vor den Augen meiner Kinder."Â 

Zu seiner Arbeit bei den damaligen Protesten sagte er: "Ich bin vor den Demonstranten gelaufen, neben den Polizisten, um bessere Fotos machen zu kÃ¶nnen." Sein Anwalt Kemal Kumkumoglu erklÃ¤rte: "Mein Klient ist Journalist. Obwohl er Ã¼ber eine Ã¶ffentliche Demonstration berichtete, wird ihm vorgeworfen, daran teilgenommen zu haben." Er hob hervor: "Die Journalisten haben nur ihren Job gemacht."

Die Proteste waren durch die Festnahme des Istanbuler BÃ¼rgermeisters Ekrem Imamoglu von der oppositionellen CHP ausgelÃ¶st worden. Sie gelten als die grÃ¶ÃŸten Proteste in der TÃ¼rkei seit den sogenannten Gezi-Protesten im Jahr 2013. Imamoglu ist der wichtigste innenpolitische Rivale von PrÃ¤sident Erdogan.Â 

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Ein Toter nach SchÃ¼ssen vor Imbiss in Berlin - 65-JÃ¤hriger festgenommen
    Ein Toter nach SchÃ¼ssen vor Imbiss in Berlin - 65-JÃ¤hriger festgenommen

    Ein 65-JÃ¤hriger soll vor einem Imbiss in Berlin auf Menschen geschossen. Ein Mann wurde getÃ¶tet, ein weiterer verletzt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwochabend

    Mehr
    DreijÃ¤hriger findet auf Erkundungstour in Baden-WÃ¼rttemberg gestohlene E-Bikes
    DreijÃ¤hriger findet auf Erkundungstour in Baden-WÃ¼rttemberg gestohlene E-Bikes

    Ein DreijÃ¤hriger hat in Baden-WÃ¼rttemberg zwei gestohlene E-Bikes entdeckt. Der Junge fand sie bei einer Erkundungstour in einem WaldstÃ¼ck auf dem Heimweg vom Kindergarten, wie

    Mehr
    Trump spricht nach SchÃ¼ssen auf Nationalgardisten von Terrorakt
    Trump spricht nach SchÃ¼ssen auf Nationalgardisten von Terrorakt

    Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump hat die SchÃ¼sse auf Nationalgardisten in Washington als Terrorakt verurteilt. "Dieser abscheuliche Angriff war

    Mehr
    Halbleiterhersteller SK Hynix verkauft nun auch essbare Chips
    Halbleiterhersteller SK Hynix verkauft nun auch essbare Chips
    Konsumforscher rechnen mit verbesserter Verbraucherstimmung im Dezember
    Konsumforscher rechnen mit verbesserter Verbraucherstimmung im Dezember
    Suppenfabrikant Campbell's: HÃ¼hnerfleisch nicht aus dem 3D-Drucker
    Suppenfabrikant Campbell's: HÃ¼hnerfleisch nicht aus dem 3D-Drucker
    Merz: Einigung in der Koalition zum Verbrenner-Aus am Donnerstagabend
    Merz: Einigung in der Koalition zum Verbrenner-Aus am Donnerstagabend
    Statistik: Ein Drittel der Internetnutzer mit Hassrede konfrontiert
    Statistik: Ein Drittel der Internetnutzer mit Hassrede konfrontiert
    Mitarbeiterzufriedenheit bei Commerzbank steigt
    Mitarbeiterzufriedenheit bei Commerzbank steigt
    Verdi Ã¼bergibt Tarifforderungen fÃ¼r kommunalen Nahverkehr
    Verdi Ã¼bergibt Tarifforderungen fÃ¼r kommunalen Nahverkehr
    Rentenstreit: UnionsfÃ¼hrung im Bundestag ruft zu Kompromissbereitschaft auf
    Rentenstreit: UnionsfÃ¼hrung im Bundestag ruft zu Kompromissbereitschaft auf
    Banaszak fordert Digitalsteuer fÃ¼r KI-Konzerne
    Banaszak fordert Digitalsteuer fÃ¼r KI-Konzerne
    Moderna sieht sich auf dem Weg der Besserung
    Moderna sieht sich auf dem Weg der Besserung

    Top Meldungen

    Verbraucherstimmung stabilisiert sich zum Jahresende
    Verbraucherstimmung stabilisiert sich zum Jahresende

    NÃ¼rnberg (dts Nachrichtenagentur) - Die seit Monaten angeknackste Verbraucherstimmung in Deutschland stabilisiert sich zum Jahresende etwas. Laut der am Donnerstag von der GfK

    Mehr
    EinzelhÃ¤ndler erwarten schlechtes WeihnachtsgeschÃ¤ft
    EinzelhÃ¤ndler erwarten schlechtes WeihnachtsgeschÃ¤ft

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die EinzelhÃ¤ndler in Deutschland blicken pessimistisch auf das anstehende WeihnachtsgeschÃ¤ft. Rund jedes vierte Unternehmen rechnet mit einem

    Mehr
    Analyse:
    Analyse: "Neuer Schub" bei der Verbreitung von Elektroautos in Deutschland

    Private Autobesitzer in Deutschland entscheiden sich laut einer Analyse des Versicherungsunternehmens Huk-CoburgÂ derzeit wieder verstÃ¤rkt fÃ¼r einen Wechsel von Verbrennern hin

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts