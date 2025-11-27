TÃ¶dlicher Unfall in Rheinland-Pfalz: Ãœber drei Jahre Haft fÃ¼r US-Soldaten

Justitia

Das Landgericht im rheinland-pfÃ¤lzischen Trier hat einen US-Soldaten wegen eines tÃ¶dlichen Falschfahrer-Unfalls zu drei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt. Schuldig gesprochen wurde er unter anderem wegen fahrlÃ¤ssiger TÃ¶tung und vorsÃ¤tzlicher GefÃ¤hrdung des StraÃŸenverkehrs, wie ein Gerichtssprecher am Donnerstag sagte. Das Urteil wurde demnach am Mittwoch verkÃ¼ndet.Â



Die zustÃ¤ndige Kammer sah es als erwiesen an, dass der heute 24-JÃ¤hrige im Mai bei Landscheid entgegen der Fahrtrichtung auf die Autobahn 60 fuhr. Zuvor hatte er Alkohol getrunken. Dass er bereits nicht mehr in der Lage war, ein Auto zu fahren, wusste er laut Urteil.Â



Kurz vor der Auffahrt zur Autobahn stieÃŸ er frontal gegen ein ihm entgegenkommendes Fahrzeug. Dadurch kam die Fahrerin des Autos ums Leben. Zwei weitere Frauen wurden schwer verletzt. Mit dem Urteil entsprach die Kammer der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung beantragte in ihrem PlÃ¤doyer zwei Jahre BewÃ¤hrungshaft.