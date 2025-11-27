ArbeitnehmerflÃ¼gel warnt CDU vor Rechtsruck

CDA (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende des CDU-ArbeitnehmerflÃ¼gels, Dennis Radtke, hat seine Partei eindringlich vor einer AnnÃ¤herung an die AfD und vor einem Rechtsruck gewarnt. "Die CDU wÃ¤re kaputt", wenn sie mit der AfD zusammenarbeite, sagte der CDU-Politiker dem "KÃ¶lner Stadt-Anzeiger" (Donnerstagsausgabe).



Mit Blick auf mÃ¶gliche Wahlerfolge der AfD in ostdeutschen LÃ¤ndern erklÃ¤rte er: "Der AfD beim Einzug in die Staatskanzlei zu helfen, wÃ¤re ein historischer SÃ¼ndenfall. BÃ¼rgerlich-christliche Parteien haben sich in Deutschland schon einmal historisch versÃ¼ndigt, weil sie der falschen Partei an die Macht geholfen haben. So etwas darf sich nie wiederholen. Ansonsten werden wir nach den Wahlen in Ostdeutschland 2026 alle in einem anderen Land leben."



Einen Kurswechsel nach rechts lehnte er ab. Eine Mitgliederstudie der Konrad-Adenauer-Stiftung zeige: "Das durchschnittliche CDU-Mitglied steht weiter rechts als der durchschnittliche CDU-WÃ¤hler. Und der durchschnittliche CDU-FunktionÃ¤r steht nochmal weiter rechts als das durchschnittliche Parteimitglied." Das mÃ¼sse man bei Entscheidungen im Hinterkopf haben und Politik fÃ¼r die WÃ¤hler machen, nicht fÃ¼r die FunktionÃ¤rselite.



Es sei nun "essenziell, dass die Bundesregierung jetzt Tritt" fasse. "In immer mehr Familien arbeiten beide Elternteile und kommen trotzdem nicht Ã¼ber die Runden, weil die Mieten unbezahlbar werden, weil Eigentum zur Illusion wird und Energie- wie Lebensmittelkosten durch die Decke gehen. Ich sehe nicht, dass die Bundesregierung diese Fragen klar adressiert", sagte der CDU-Politiker. "Stattdessen ringen Union und SPD seit einem halben Jahr um eine BÃ¼rgergeldreform und zerlegen sich beim Thema Rente", kritisierte er. Als Vorbild verwies er auf NRW. Die guten Umfragewerte dort hÃ¤tten viel mit MinisterprÃ¤sident Hendrik WÃ¼st zu tun "und mit dem gerÃ¤uscharmen Regieren der schwarz-grÃ¼nen Koalition in DÃ¼sseldorf, wo Probleme intern diskutiert und abgerÃ¤umt werden".

