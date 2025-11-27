Lifestyle

ArbeitnehmerflÃ¼gel warnt CDU vor Rechtsruck

  • dts - 27. November 2025, 07:07 Uhr
Bild vergrößern: ArbeitnehmerflÃ¼gel warnt CDU vor Rechtsruck
CDA (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende des CDU-ArbeitnehmerflÃ¼gels, Dennis Radtke, hat seine Partei eindringlich vor einer AnnÃ¤herung an die AfD und vor einem Rechtsruck gewarnt. "Die CDU wÃ¤re kaputt", wenn sie mit der AfD zusammenarbeite, sagte der CDU-Politiker dem "KÃ¶lner Stadt-Anzeiger" (Donnerstagsausgabe).

Mit Blick auf mÃ¶gliche Wahlerfolge der AfD in ostdeutschen LÃ¤ndern erklÃ¤rte er: "Der AfD beim Einzug in die Staatskanzlei zu helfen, wÃ¤re ein historischer SÃ¼ndenfall. BÃ¼rgerlich-christliche Parteien haben sich in Deutschland schon einmal historisch versÃ¼ndigt, weil sie der falschen Partei an die Macht geholfen haben. So etwas darf sich nie wiederholen. Ansonsten werden wir nach den Wahlen in Ostdeutschland 2026 alle in einem anderen Land leben."

Einen Kurswechsel nach rechts lehnte er ab. Eine Mitgliederstudie der Konrad-Adenauer-Stiftung zeige: "Das durchschnittliche CDU-Mitglied steht weiter rechts als der durchschnittliche CDU-WÃ¤hler. Und der durchschnittliche CDU-FunktionÃ¤r steht nochmal weiter rechts als das durchschnittliche Parteimitglied." Das mÃ¼sse man bei Entscheidungen im Hinterkopf haben und Politik fÃ¼r die WÃ¤hler machen, nicht fÃ¼r die FunktionÃ¤rselite.

Es sei nun "essenziell, dass die Bundesregierung jetzt Tritt" fasse. "In immer mehr Familien arbeiten beide Elternteile und kommen trotzdem nicht Ã¼ber die Runden, weil die Mieten unbezahlbar werden, weil Eigentum zur Illusion wird und Energie- wie Lebensmittelkosten durch die Decke gehen. Ich sehe nicht, dass die Bundesregierung diese Fragen klar adressiert", sagte der CDU-Politiker. "Stattdessen ringen Union und SPD seit einem halben Jahr um eine BÃ¼rgergeldreform und zerlegen sich beim Thema Rente", kritisierte er. Als Vorbild verwies er auf NRW. Die guten Umfragewerte dort hÃ¤tten viel mit MinisterprÃ¤sident Hendrik WÃ¼st zu tun "und mit dem gerÃ¤uscharmen Regieren der schwarz-grÃ¼nen Koalition in DÃ¼sseldorf, wo Probleme intern diskutiert und abgerÃ¤umt werden".

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Banaszak fordert von GrÃ¼nen mehr Profil und verteidigt sich
    Banaszak fordert von GrÃ¼nen mehr Profil und verteidigt sich

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem Bundesparteitag in Hannover fordert GrÃ¼nen-Chef Felix Banaszak von seiner Partei ein schÃ¤rferes Profil. "Wir haben in den letzten

    Mehr
    Mehrheit rechnet mit vorzeitigem Scheitern der Bundesregierung
    Mehrheit rechnet mit vorzeitigem Scheitern der Bundesregierung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der groÃŸen Spannungen in der Bundesregierung geht die Mehrheit der BundesbÃ¼rger davon aus, dass das BÃ¼ndnis vorzeitig zerbrechen

    Mehr
    Arbeitsministerium: Rentenpaket soll spÃ¼rbares Plus bringen
    Arbeitsministerium: Rentenpaket soll spÃ¼rbares Plus bringen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - RuhestÃ¤ndler, die im Jahr 2031 eine monatliche Rente von 1.500 Euro beziehen, haben im Jahr 2032 durch das Rentenpaket der Bundesregierung laut

    Mehr
    Konsumforscher rechnen mit verbesserter Verbraucherstimmung im Dezember
    Konsumforscher rechnen mit verbesserter Verbraucherstimmung im Dezember
    Suppenfabrikant Campbell's: HÃ¼hnerfleisch nicht aus dem 3D-Drucker
    Suppenfabrikant Campbell's: HÃ¼hnerfleisch nicht aus dem 3D-Drucker
    Merz: Einigung in der Koalition zum Verbrenner-Aus am Donnerstagabend
    Merz: Einigung in der Koalition zum Verbrenner-Aus am Donnerstagabend
    Rossmann und Vorwerk treten wegen AfD-Debatte aus Familienunternehmerverband aus
    Rossmann und Vorwerk treten wegen AfD-Debatte aus Familienunternehmerverband aus
    Mehr Internetnutzer stoÃŸen im Netz auf
    Mehr Internetnutzer stoÃŸen im Netz auf "Hatespeech"
    Verbraucherstimmung stabilisiert sich zum Jahresende
    Verbraucherstimmung stabilisiert sich zum Jahresende
    EinzelhÃ¤ndler erwarten schlechtes WeihnachtsgeschÃ¤ft
    EinzelhÃ¤ndler erwarten schlechtes WeihnachtsgeschÃ¤ft
    Trump spricht nach SchÃ¼ssen auf Nationalgardisten von Terrorakt
    Trump spricht nach SchÃ¼ssen auf Nationalgardisten von Terrorakt
    Analyse:
    Analyse: "Neuer Schub" bei der Verbreitung von Elektroautos in Deutschland
    Zwei Soldaten der Nationalgarde in Washington durch SchÃ¼sse verletzt: Trump spricht von
    Zwei Soldaten der Nationalgarde in Washington durch SchÃ¼sse verletzt: Trump spricht von "Akt des Ter

    Top Meldungen

    Neubaur warnt Wirtschaft vor AnnÃ¤herung an AfD
    Neubaur warnt Wirtschaft vor AnnÃ¤herung an AfD

    DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (GrÃ¼ne) warnt den Verband der Familienunternehmen vor der AnnÃ¤herung an die AfD. "Die

    Mehr
    SÃ¶der will E-Auto-FÃ¶rderung auf Hybrid-Autos ausdehnen
    SÃ¶der will E-Auto-FÃ¶rderung auf Hybrid-Autos ausdehnen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Union und SPD wollen im Koalitionsausschuss am Donnerstag auch Ã¼ber das weitere Vorgehen beim Verbrenner-Aus beraten. Bayerns MinisterprÃ¤sident

    Mehr
    Hubertz hofft auf neue Impulse fÃ¼r Wohnungsbau durch SondervermÃ¶gen
    Hubertz hofft auf neue Impulse fÃ¼r Wohnungsbau durch SondervermÃ¶gen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nachdem im vergangenen Jahr in Deutschland nur gut 250.000 Wohnungen fertiggestellt worden sind, hat sich Bundesbauministerin Verena Hubertz

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts