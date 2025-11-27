Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem Bundesparteitag in Hannover fordert GrÃ¼nen-Chef Felix Banaszak von seiner Partei ein schÃ¤rferes Profil. "Wir haben in den letzten Jahren alle Aufmerksamkeit auf zwei Figuren - auf Robert Habeck und Annalena Baerbock - fokussiert", sagte er dem Magazin "Politico". "Jetzt ist es unsere Aufgabe, Profil zu entwickeln."
Auf dem Parteitag wollen sich die GrÃ¼nen auch mit ihrer Position zur Wehrpflicht befassen. "Meine persÃ¶nliche Haltung ist, es ist richtig, jetzt alles dafÃ¼r zu tun, dass die Bundeswehr genug Leute bekommt", sagte Banaszak. "Wenn wir uns verteidigungsfÃ¤hig halten wollen, machen wir das nicht nur mit Material, sondern auch mit Personal."
In dem von der Bundesregierung vorgeschlagenen Losverfahren sieht er allerdings ein schlechtes Signal an junge Menschen. Banaszak wehrt sich gegen Kritik, selbst in der Ã¶ffentlichen Wahrnehmung nicht prÃ¤sent genug zu sein. "Ich glaube, ich habe in den letzten Wochen ein paar Akzente gesetzt". Die Partei wisse, wofÃ¼r er stehe: "Ich stehe fÃ¼r eine konsequent sozial gerechte, Ã¶kologische Politik und dafÃ¼r, dass wir uns die Debatte zumuten, die in der Gesellschaft gefÃ¼hrt wird."
Lifestyle
Banaszak fordert von GrÃ¼nen mehr Profil und verteidigt sich
- dts - 27. November 2025, 05:00 Uhr
.
