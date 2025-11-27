Mehrheit rechnet mit vorzeitigem Scheitern der Bundesregierung

Lars Klingbeil und Friedrich Merz am 23.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der groÃŸen Spannungen in der Bundesregierung geht die Mehrheit der BundesbÃ¼rger davon aus, dass das BÃ¼ndnis vorzeitig zerbrechen wird. Das meldet die "Bild" (Donnerstagausgabe) unter Berufung auf eine Umfrage des Instituts Insa.



Demnach antworteten 54 Prozent der Befragten auf die Frage, ob die Bundesregierung bis zum regulÃ¤ren Ende der Legislaturperiode 2029 hÃ¤lt, mit "Nein". Dagegen rechnen 29â€¯Prozent damit, dass die Regierung hÃ¤lt. 17â€¯Prozent konnten oder wollten die Frage nicht beantworten.



Gefragt nach der ParteizugehÃ¶rigkeit erwarten mehrheitlich nur die UnionswÃ¤hler, dass die Regierung bis zum regulÃ¤ren Ende hÃ¤lt, schreibt "Bild" weiter. Demnach sagen 54 Prozent, dass das schwarz-rote BÃ¼ndnis bis 2029 bestehen bleibt. Dagegen erwarten 35 Prozent das vorzeitige Scheitern.



Anders sieht es bei den SPD-WÃ¤hlern aus, von denen 43 Prozent mit dem vorzeitigen Aus rechnen. 39 Prozent gehen davon aus, dass das BÃ¼ndnis bis zur regulÃ¤ren Wahl 2029 bestehen bleibt.



Besonders skeptisch sind die WÃ¤hler der AfD. Unter ihnen erwarten 78 Prozent einen vorzeitigen Koalitionsbruch, 13 Prozent verneinen das. Von den GrÃ¼nen-WÃ¤hlern erwarten 45 Prozent ein vorzeitiges Aus, 36 Prozent nicht. Unter den Linken-WÃ¤hlern rechnen 55 Prozent mit einem vorzeitigen Bruch, 27 Prozent nicht.



FÃ¼r "Bild" hatte Insa vom 21. bis 24. November 2025 insgesamt 1.004 Wahlberechtigte befragt.

