Arbeitsministerium: Rentenpaket soll spÃ¼rbares Plus bringen

  • dts - 27. November 2025
Bild vergrößern: Arbeitsministerium: Rentenpaket soll spÃ¼rbares Plus bringen
Bundesministerium fÃ¼r Arbeit und Soziales (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - RuhestÃ¤ndler, die im Jahr 2031 eine monatliche Rente von 1.500 Euro beziehen, haben im Jahr 2032 durch das Rentenpaket der Bundesregierung laut Arbeitsministerium 32 Euro mehr im Monat zur VerfÃ¼gung als nach dem Vorschlag der Jungen Union (JU).

Das geht aus Berechnungen des Hauses hervor, Ã¼ber die die "Rheinische Post" in ihrer Donnerstagsausgabe berichtet. Der JU-Vorschlag sieht vor, anders als im aktuellen Gesetzentwurf vorgesehen, 2032 wieder zu einem um ein Prozent geringeren Rentenniveau zurÃ¼ckzukehren.

Die Differenz zwischen beiden AnsÃ¤tzen liege bei einer Rente von 1.500 Euro im Jahr 2040 sogar bei 40 Euro monatlich, so das Ministerium. Bei einer Rente von 2.000 Euro monatlich im Jahr 2031 ergÃ¤be sich 2032 ein Plus von 43 Euro durch das Rentenpaket gegenÃ¼ber dem JU-Vorschlag. Im Jahr 2040 liege Differenz zwischen beiden AnsÃ¤tzen bei einer Rente von 2.000 Euro sogar bei 53 Euro pro Monat.

