US-BÃ¶rsen legen im Gleichschritt weiter zu

Nasdaq (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

New York (dts Nachrichtenagentur) - An den US-BÃ¶rsen geht es weiter bergauf. Der Dow schloss am Mittwoch bei 47.427 Punkten und damit 0,7 Prozent hÃ¶her als am Vortag. In Ã¤hnlichem Tempo legte auch der Nasdaq-100 zu, nÃ¤mlich um 0,9 Prozent auf 25.237 Punkte und der breiter gefasste S&P 500 meldete am Ende 6.813 Punkte, das waren ebenfalls 0,7 Prozent mehr.



Antreiber war nach Ansicht von Marktkommentatoren die weiterhin vorhandene Hoffnung auf weitere Zinssenkungen. Der S&P 500 stieÃŸ nach dem vierten Tag mit einem Plus in Folge wieder an seinen 50-Tage-Durchschnitt und darf damit auch auf weitere technische UnterstÃ¼tzung hoffen.



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Mittwochabend stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1595 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8624 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte auch profitieren, am Abend wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.166 US-Dollar gezahlt (+0,9 Prozent). Das entspricht einem Preis von 115,51 Euro pro Gramm.



Der Ã–lpreis stieg unterdessen ebenfalls: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 63,00 US-Dollar, das waren 52 Cent oder 0,8 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

