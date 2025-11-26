Trump will SÃ¼dafrika nicht zu G20 einladen und stoppt Gelder

Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump will SÃ¼dafrika nicht zum G20-Treffen im nÃ¤chsten Jahr in Miami einladen und kÃ¼ndigt einen Zahlungsstopp an.
"Sie tÃ¶ten WeiÃŸe und lassen willkÃ¼rlich deren Farmen enteignen", schrieb Trump am Mittwoch auf seiner Online-Plattform "Truth Social". "Am schlimmsten ist vielleicht, dass die New York Times und die Fake-News-Medien, die ohnehin bald Geschichte sein werden, kein Wort zu diesem VÃ¶lkermord verlieren", so der US-PrÃ¤sident.
Die Vereinigten Staaten hatten nicht am G20-Gipfel in SÃ¼dafrika teilgenommen, weil die sÃ¼dafrikanische Regierung nach Ansicht Washingtons Menschenrechtsverletzungen an Buren und anderen Nachkommen niederlÃ¤ndischer, franzÃ¶sischer und deutscher Siedler weder anerkenne noch thematisiere.
Nach Darstellung Trumps weigerte sich SÃ¼dafrika zum Ende des G20-Gipfels, offiziell die G20-PrÃ¤sidentschaft zu Ã¼bergeben. Man habe "einen hochrangigen Vertreter der US-Botschaft" geschickt, der an der Abschlusszeremonie in Johannesburg teilnahm.
Trump weiter: "Daher wird SÃ¼dafrika auf meine Anweisung hin keine Einladung zum G20-Gipfel 2026 erhalten, der nÃ¤chstes Jahr in Miami, Florida, stattfinden wird. SÃ¼dafrika hat der Welt bewiesen, dass es nirgendwo eine Mitgliedschaft verdient, und wir werden daher alle Zahlungen und Subventionen an das Land mit sofortiger Wirkung einstellen."
- dts - 26. November 2025, 20:59 Uhr
