Nouripour glaubt an "20 Prozent" fÃ¼r die GrÃ¼nen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der frÃ¼here GrÃ¼nen-Chef Omid Nouripour fordert von seiner Partei vor ihrem Parteitag mehr RealitÃ¤tsnÃ¤he, glaubt aber auch weiterhin an gute Wahlergebnisse.
"Die Welt da drauÃŸen brennt, die Ukraine kÃ¤mpft ums Ãœberleben, die Regierung kriselt, der Klimawandel schlÃ¤gt durch - darauf wollen die Menschen unsere Antworten wissen und doch nicht, wie wir zur HomÃ¶opathie stehen", sagte der GrÃ¼nen-Politiker der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Donnerstagsausgabe). Er bezog sich dabei auf einen umstrittenen Antrag, den mehrere Tausend Mitglieder auf die Tagesordnung des Parteitags gewÃ¤hlt hatten.
"Die Anmutung sollte nicht sein, dass wir uns mit Dingen von kleinerer Wesentlichkeit beschÃ¤ftigen", sagte Nouripour der FAZ. "Unser Platz ist die Mitte der Gesellschaft, nicht der Rand. Dass wir da hinwollen, das mÃ¼ssen wir ausstrahlen. Dann sind auch wieder zwanzig Prozent in Wahlen mÃ¶glich. Gerade auch mit Blick auf den dauerhaften Sinkflug der Sozialdemokratie."
Der BundestagsvizeprÃ¤sident kritisierte dabei auch die Ukraine-Politik von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): "Ich bin frustriert, nicht nur wegen Donald Trump, sondern wegen der Reaktion der EuropÃ¤er: Diese war zÃ¶gerlich, langsam und wieder nur getrieben. Wir warten immer nur darauf, amerikanische VorschlÃ¤ge zu modifizieren, statt eigene zu machen", sagte Nouripour. Er forderte, dass die EuropÃ¤er ihrerseits mit einem Ultimatum reagieren und zu einem Waffenstillstand auffordern sollten. "Und wenn das nicht passiert, tun wir, was Russland wirklich wehtut: die eingefrorenen russischen VermÃ¶gen konfiszieren und fÃ¼r den Wiederaufbau der Ukraine verwenden. Und dann MarschflugkÃ¶rper liefern", sagte Nouripour. "Es ist wie bei einer Burg, die unentwegt mit Katapulten beschossen wird, und wir liefern absichtlich nichts, was diese Katapulte zerstÃ¶ren kÃ¶nnte. Und der Bundeskanzler schweigt weiter dazu. Das will mir nicht in den Kopf."
Lifestyle
Nouripour glaubt an "20 Prozent" fÃ¼r die GrÃ¼nen
- dts - 26. November 2025, 19:39 Uhr
