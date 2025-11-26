Lotto am Mittwoch (26.11.2025)

Spielschein fÃ¼r Lotto 6 aus 49 (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

SaarbrÃ¼cken (dts Nachrichtenagentur) - In der Mittwochs-Ausspielung von "6 aus 49" des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 2, 9, 24, 28,29, 39, die Superzahl ist die 8.



Der Gewinnzahlenblock im "Spiel77" lautet 5479967. Im Spiel "Super 6" wurde der Zahlenblock 195733 gezogen. Diese Angaben sind ohne GewÃ¤hr.



Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass GlÃ¼cksspiel sÃ¼chtig machen kÃ¶nne.

