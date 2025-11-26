Lifestyle

AuswÃ¤rtiges Amt warnt vor Hepatitis A in Tschechien

  • dts - 26. November 2025, 18:08 Uhr
Bild vergrößern: AuswÃ¤rtiges Amt warnt vor Hepatitis A in Tschechien
Prager Burg (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin/Prag (dts Nachrichtenagentur) - Das AuswÃ¤rtige Amt warnt die BÃ¼rger vor einer Infektion durch Hepatitis A in Tschechien. Seit Anfang des Jahres werde ein Anstieg der Infektionen verzeichnet, heiÃŸt es in den am Mittwoch aktualisierten Informationen fÃ¼r BundesbÃ¼rger, die nach Tschechien reisen wollen.

Besonders betroffen seien Prag, aber auch Karlsbad und die Regionen MittelbÃ¶hmen und MÃ¤hren-Schlesien. "Achten Sie auf grundlegende HygienemaÃŸnahmen, insbesondere auf eine konsequente Handhygiene". Wie schon zuvor wird eine Impfung empfohlen.

Hepatitis A fÃ¼hrt zu einer akuten EntzÃ¼ndung der Leber und heilt meist ohne Komplikationen aus, ganz selten gibt es aber auch einen tÃ¶dlichen Ausgang. Die Infektion wird durch verunreinigtes Trinkwasser, kontaminierte Lebensmittel oder als Schmierinfektion Ã¼bertragen.

