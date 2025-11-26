Dax legt krÃ¤ftig zu - Finanztitel besonders gefragt

Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der Dax erneut deutlich zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 23.726 Punkten berechnet, satte 1,1 Prozent hÃ¶her als bei Vortagesschluss.



Dabei waren Finanztitel besonders gefragt. Allen voran Papiere der Commerzbank legten knapp sechs Prozent zu. Als Grund wurden unter anderem Ãœbernahmefantasien in Verbindung mit der Unicredit und das AktienrÃ¼ckkaufprogramm genannt. Aber auf Deutsche Bank und Allianz performten am Mittwoch Ã¼berdurchschnittlich, hinter Industrietiteln wie Infineon oder Siemens Energy, die beide um die vier Prozent zulegten.



"WÃ¤hrend die EuropÃ¤ische Zentralbank erneut vor einer Blase an den AktienmÃ¤rkten warnt, scheinen die Investoren ihre Angst diesbezÃ¼glich gerade wieder komplett abzuschÃ¼tteln", sagte Christine Romar von CMC Markets. Der US-Technologieindex Nasdaq sei wieder da angekommen, wo der Ausverkauf am vergangenen Donnerstag begann, der mit einem beinahe historischen Turnaround von fast fÃ¼nf Prozent im tiefroten Bereich endete.



Zwar bleibt die Nvidia-Aktie selbst noch weit hinter ihrem nach den starken Zahlen erreichten Niveau zurÃ¼ck, dafÃ¼r gehen jetzt unter anderem mit Meta und vor allem Alphabet gerade neue, alte Sterne an der Wall Street auf.



Statt das Kapital abzuziehen, suchen sich Anleger damit zum einen in ihren Augen gÃ¼nstigere Alternativen und glauben weiter an das anhaltende Wachstum im Bereich KÃ¼nstliche Intelligenz. Zum anderen ist auch die Aktie von Nvidia heute wieder gefragt, womit in New York zunÃ¤chst das gewohnte Bild der vergangenen Monate vorherrscht, und der Bullenmarkt weitergehen kann.



WÃ¤hrend schwache US-Konjunkturdaten kurzfristig die Zinssenkungshoffnungen in den USA weiter befeuern, schieÃŸt sich die Wall Street auf Kevin Hassett als Nachfolger von Fed-Chef Jerome Powell ein, wenn dessen Amtszeit im kommenden Mai endet. Damit wackeln langfristig auch die bislang vom Markt erwarteten drei Prozent Leitzins in den USA Ende 2026. Als Trump-Getreuer und starker BefÃ¼rworter einer lockeren Geldpolitik dÃ¼rfte er den Spielraum nach unten, soweit es geht, ausreizen. Und niedrigere Zinsen sorgen fÃ¼r mehr LiquiditÃ¤t und Bewertungsfantasie, gerade bei den US-Technologieaktien.



Gleichzeitig schreibt die EZB in ihrem halbjÃ¤hrlichen FinanzstabilitÃ¤tsbericht, dass sie eben diese StabilitÃ¤t gerade gefÃ¤hrdet sieht und "insbesondere der Aktienmarkt aufgrund anhaltend hoher Bewertungen anfÃ¤llig fÃ¼r stÃ¤rkere Korrekturen ist". Da dann doch viele Anleger die Warnungen ernst nehmen dÃ¼rften, kÃ¶nnte dies zunÃ¤chst auch den Deckel fÃ¼r den Deutschen Aktienindex in seiner aktuellen Erholung darstellen.



Aus technischer Sicht hat sich allerdings mit der ZurÃ¼ckeroberung der 200-Tage-Linie das Bild wieder etwas aufgehellt, sagte Christine Romar von CMC Markets. Fundamental kÃ¶nnte ein mÃ¶glicher Frieden in der Ukraine noch weiteres Potenzial freisetzen. "Noch ist damit das letzte Wort in Sachen Jahresendrally in Frankfurt nicht gesprochen", so die Analystin.



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Mittwochnachmittag stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1599 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8621 Euro zu haben.

