Finanzen

Dax legt krÃ¤ftig zu - Finanztitel besonders gefragt

  • dts - 26. November 2025, 17:50 Uhr
Bild vergrößern: Dax legt krÃ¤ftig zu - Finanztitel besonders gefragt
Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

.

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der Dax erneut deutlich zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 23.726 Punkten berechnet, satte 1,1 Prozent hÃ¶her als bei Vortagesschluss.

Dabei waren Finanztitel besonders gefragt. Allen voran Papiere der Commerzbank legten knapp sechs Prozent zu. Als Grund wurden unter anderem Ãœbernahmefantasien in Verbindung mit der Unicredit und das AktienrÃ¼ckkaufprogramm genannt. Aber auf Deutsche Bank und Allianz performten am Mittwoch Ã¼berdurchschnittlich, hinter Industrietiteln wie Infineon oder Siemens Energy, die beide um die vier Prozent zulegten.

"WÃ¤hrend die EuropÃ¤ische Zentralbank erneut vor einer Blase an den AktienmÃ¤rkten warnt, scheinen die Investoren ihre Angst diesbezÃ¼glich gerade wieder komplett abzuschÃ¼tteln", sagte Christine Romar von CMC Markets. Der US-Technologieindex Nasdaq sei wieder da angekommen, wo der Ausverkauf am vergangenen Donnerstag begann, der mit einem beinahe historischen Turnaround von fast fÃ¼nf Prozent im tiefroten Bereich endete.

Zwar bleibt die Nvidia-Aktie selbst noch weit hinter ihrem nach den starken Zahlen erreichten Niveau zurÃ¼ck, dafÃ¼r gehen jetzt unter anderem mit Meta und vor allem Alphabet gerade neue, alte Sterne an der Wall Street auf.

Statt das Kapital abzuziehen, suchen sich Anleger damit zum einen in ihren Augen gÃ¼nstigere Alternativen und glauben weiter an das anhaltende Wachstum im Bereich KÃ¼nstliche Intelligenz. Zum anderen ist auch die Aktie von Nvidia heute wieder gefragt, womit in New York zunÃ¤chst das gewohnte Bild der vergangenen Monate vorherrscht, und der Bullenmarkt weitergehen kann.

WÃ¤hrend schwache US-Konjunkturdaten kurzfristig die Zinssenkungshoffnungen in den USA weiter befeuern, schieÃŸt sich die Wall Street auf Kevin Hassett als Nachfolger von Fed-Chef Jerome Powell ein, wenn dessen Amtszeit im kommenden Mai endet. Damit wackeln langfristig auch die bislang vom Markt erwarteten drei Prozent Leitzins in den USA Ende 2026. Als Trump-Getreuer und starker BefÃ¼rworter einer lockeren Geldpolitik dÃ¼rfte er den Spielraum nach unten, soweit es geht, ausreizen. Und niedrigere Zinsen sorgen fÃ¼r mehr LiquiditÃ¤t und Bewertungsfantasie, gerade bei den US-Technologieaktien.

Gleichzeitig schreibt die EZB in ihrem halbjÃ¤hrlichen FinanzstabilitÃ¤tsbericht, dass sie eben diese StabilitÃ¤t gerade gefÃ¤hrdet sieht und "insbesondere der Aktienmarkt aufgrund anhaltend hoher Bewertungen anfÃ¤llig fÃ¼r stÃ¤rkere Korrekturen ist". Da dann doch viele Anleger die Warnungen ernst nehmen dÃ¼rften, kÃ¶nnte dies zunÃ¤chst auch den Deckel fÃ¼r den Deutschen Aktienindex in seiner aktuellen Erholung darstellen.

Aus technischer Sicht hat sich allerdings mit der ZurÃ¼ckeroberung der 200-Tage-Linie das Bild wieder etwas aufgehellt, sagte Christine Romar von CMC Markets. Fundamental kÃ¶nnte ein mÃ¶glicher Frieden in der Ukraine noch weiteres Potenzial freisetzen. "Noch ist damit das letzte Wort in Sachen Jahresendrally in Frankfurt nicht gesprochen", so die Analystin.

Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Mittwochnachmittag stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1599 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8621 Euro zu haben.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Dax legt am Mittag wieder zu - Investoren erneut in Warteschleife
    Dax legt am Mittag wieder zu - Investoren erneut in Warteschleife

    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem freundlichen Start und einem anschlieÃŸenden kurzen Ausflug ins Minus bis zum Mittag wieder in

    Mehr
    Dax startet freundlich - Hoffnung auf Frieden treibt die Kurse
    Dax startet freundlich - Hoffnung auf Frieden treibt die Kurse

    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwoch mit Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.540 Punkten berechnet

    Mehr
    Wieder deutliche Kursgewinne an US-BÃ¶rsen
    Wieder deutliche Kursgewinne an US-BÃ¶rsen

    New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben am Dienstag wieder Ã¼berwiegend zugelegt - den dritten Handelstag in Folge. Bei Handelsschluss in New York wurde der Dow

    Mehr
    Merz: Einigung in der Koalition zum Verbrenner-Aus am Donnerstagabend
    Merz: Einigung in der Koalition zum Verbrenner-Aus am Donnerstagabend
    Rossmann und Vorwerk treten wegen AfD-Debatte aus Familienunternehmerverband aus
    Rossmann und Vorwerk treten wegen AfD-Debatte aus Familienunternehmerverband aus
    Kinder-Sexpuppen: OnlinehÃ¤ndler Shein auch im Fokus der EU-BehÃ¶rden
    Kinder-Sexpuppen: OnlinehÃ¤ndler Shein auch im Fokus der EU-BehÃ¶rden
    Erneute Mehrheit mit Extremrechts: EU-Parlament fÃ¼r Aufschub von Abholzungsgesetz
    Erneute Mehrheit mit Extremrechts: EU-Parlament fÃ¼r Aufschub von Abholzungsgesetz
    Designierter tschechischer Regierungschef Babis stellt Kabinettsliste vor
    Designierter tschechischer Regierungschef Babis stellt Kabinettsliste vor
    Lula: Brasilien hat Welt mit Bolsonaro-Haft
    Lula: Brasilien hat Welt mit Bolsonaro-Haft "Lektion in Sachen Demokratie" erteilt
    Ermittlungen gegen Trump zu Wahlbeeinflussung 2020 in Georgia vor dem Aus
    Ermittlungen gegen Trump zu Wahlbeeinflussung 2020 in Georgia vor dem Aus
    Moldau bestellt nach Drohnenabsturz russischen Botschafter ein
    Moldau bestellt nach Drohnenabsturz russischen Botschafter ein
    Frankreichs PrÃ¤sident kommende Woche zum Staatsbesuch in China
    Frankreichs PrÃ¤sident kommende Woche zum Staatsbesuch in China
    Trump zÃ¼rnt Ã¼ber
    Trump zÃ¼rnt Ã¼ber "New York Times"-Bericht zu AltersmÃ¼digkeit

    Top Meldungen

    Hubertz hofft auf neue Impulse fÃ¼r Wohnungsbau durch SondervermÃ¶gen
    Hubertz hofft auf neue Impulse fÃ¼r Wohnungsbau durch SondervermÃ¶gen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nachdem im vergangenen Jahr in Deutschland nur gut 250.000 Wohnungen fertiggestellt worden sind, hat sich Bundesbauministerin Verena Hubertz

    Mehr
    BÃ¼rgergeld: GrÃ¼ne kritisieren VerschÃ¤rfungen fÃ¼r psychisch Kranke
    BÃ¼rgergeld: GrÃ¼ne kritisieren VerschÃ¤rfungen fÃ¼r psychisch Kranke

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen warnen vor der schwarz-roten BÃ¼rgergeldreform der Bundesregierung. "Die geplanten VerschÃ¤rfungen der Grundsicherung treffen

    Mehr
    CDU warnt vor wirtschaftlichen Folgen von zu viel Stress
    CDU warnt vor wirtschaftlichen Folgen von zu viel Stress

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Simone Borchardt (CDU), hat vor den wirtschaftlichen Folgen von zu viel Stress gewarnt.

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts