Lifestyle

Rentenstreit: Reddig schlÃ¤gt Aufschub bis April vor

  • dts - 26. November 2025, 16:46 Uhr
Bild vergrößern: Rentenstreit: Reddig schlÃ¤gt Aufschub bis April vor
Pascal Reddig am 24.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Streit Ã¼ber die Stabilisierung des Rentenniveaus hat der Vorsitzende der Jungen Gruppe der CDU/CSU-Fraktion, Pascal Reddig, seine ablehnende Haltung bekrÃ¤ftigt.

"Wir kÃ¶nnen dem Paket so, wie es im Moment ist, nicht zustimmen", sagte er dem "Spiegel". "Ich kann nur davon abraten, dass wir in eine Abstimmung gehen, bei der wir nicht wissen, wie sie ausgeht."

Sollte es im Koalitionsausschuss keine Einigung geben, werde man in der Jungen Gruppe Ã¼ber das Abstimmungsverhalten beraten. Man werde alles "mit denen besprechen, die das alles im Moment sehr skeptisch sehen. Da gehÃ¶rt ja nicht nur die Junge Gruppe dazu, sondern auch ganz viele Ã¼ber die Junge Gruppe hinaus." Reddig fÃ¼gte hinzu, er wolle weder die Koalition noch die Regierung gefÃ¤hrden.

Reddig plÃ¤dierte dafÃ¼r, die Abstimmung Ã¼ber das Rentenpaket zu vertagen. "Wir hÃ¤tten Ã¼berhaupt keinen Schmerz, einfach zu sagen, wir kÃ¶nnen das Rentenpaket auch erst im April beschlieÃŸen. Und vorher tagt die Rentenkommission, legt Empfehlungen vor, und dann beschlieÃŸen wir gemeinsam das Rentenpaket I und II."

Jusos-Chef Philipp TÃ¼rmer machte derweil die CDU fÃ¼r den Streit verantwortlich. Man tue so, "als ob es einen Konflikt zwischen CDU und SPD in der Frage gÃ¤be. TatsÃ¤chlich gibt es einen Konflikt innerhalb der CDU und ihr fordert etwas, was so nicht einmal in eurem eigenen Wahlprogramm stand." Merz habe alles schwieriger gemacht, so TÃ¼rmer. "Er lernt noch im Job."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    BSW-Chefin Mohamed Ali wirft WahlprÃ¼fungsausschuss UntÃ¤tigkeit vor
    BSW-Chefin Mohamed Ali wirft WahlprÃ¼fungsausschuss UntÃ¤tigkeit vor

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - BSW-Chefin Amira Mohamed Ali pocht auf eine baldige Entscheidung Ã¼ber eine NeuauszÃ¤hlung der Bundestagswahl und wirft dem

    Mehr
    EU-AuÃŸenbeauftragte fordert
    EU-AuÃŸenbeauftragte fordert "hÃ¶heres Tempo" bei UnterstÃ¼tzung der Ukraine

    Angesichts der diplomatischen BemÃ¼hungen um ein Ende des Ukraine-Krieges hat die EU-AuÃŸenbeauftragte Kaja Kallas ein entschiedeneres Handeln Europas gefordert. "Um das beste

    Mehr
    Bas bei Rentenreformkommission kompromissbereit
    Bas bei Rentenreformkommission kompromissbereit

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesarbeitsministerin und SPD-Chefin BÃ¤rbel Bas hat sich im Streit um das Rentenpaket kompromissbereit gezeigt, um eine Einigung mit der

    Mehr
    Merz: Einigung in der Koalition zum Verbrenner-Aus am Donnerstagabend
    Merz: Einigung in der Koalition zum Verbrenner-Aus am Donnerstagabend
    Rossmann und Vorwerk treten wegen AfD-Debatte aus Familienunternehmerverband aus
    Rossmann und Vorwerk treten wegen AfD-Debatte aus Familienunternehmerverband aus
    Kinder-Sexpuppen: OnlinehÃ¤ndler Shein auch im Fokus der EU-BehÃ¶rden
    Kinder-Sexpuppen: OnlinehÃ¤ndler Shein auch im Fokus der EU-BehÃ¶rden
    Erneute Mehrheit mit Extremrechts: EU-Parlament fÃ¼r Aufschub von Abholzungsgesetz
    Erneute Mehrheit mit Extremrechts: EU-Parlament fÃ¼r Aufschub von Abholzungsgesetz
    Lula: Brasilien hat Welt mit Bolsonaro-Haft
    Lula: Brasilien hat Welt mit Bolsonaro-Haft "Lektion in Sachen Demokratie" erteilt
    Ermittlungen gegen Trump zu Wahlbeeinflussung 2020 in Georgia vor dem Aus
    Ermittlungen gegen Trump zu Wahlbeeinflussung 2020 in Georgia vor dem Aus
    Moldau bestellt nach Drohnenabsturz russischen Botschafter ein
    Moldau bestellt nach Drohnenabsturz russischen Botschafter ein
    Frankreichs PrÃ¤sident kommende Woche zum Staatsbesuch in China
    Frankreichs PrÃ¤sident kommende Woche zum Staatsbesuch in China
    Trump zÃ¼rnt Ã¼ber
    Trump zÃ¼rnt Ã¼ber "New York Times"-Bericht zu AltersmÃ¼digkeit
    Trump bekrÃ¤ftigt Optimismus zu Ukraine-Abkommen - EuropÃ¤er pochen auf Mitsprache
    Trump bekrÃ¤ftigt Optimismus zu Ukraine-Abkommen - EuropÃ¤er pochen auf Mitsprache

    Top Meldungen

    Hubertz hofft auf neue Impulse fÃ¼r Wohnungsbau durch SondervermÃ¶gen
    Hubertz hofft auf neue Impulse fÃ¼r Wohnungsbau durch SondervermÃ¶gen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nachdem im vergangenen Jahr in Deutschland nur gut 250.000 Wohnungen fertiggestellt worden sind, hat sich Bundesbauministerin Verena Hubertz

    Mehr
    BÃ¼rgergeld: GrÃ¼ne kritisieren VerschÃ¤rfungen fÃ¼r psychisch Kranke
    BÃ¼rgergeld: GrÃ¼ne kritisieren VerschÃ¤rfungen fÃ¼r psychisch Kranke

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen warnen vor der schwarz-roten BÃ¼rgergeldreform der Bundesregierung. "Die geplanten VerschÃ¤rfungen der Grundsicherung treffen

    Mehr
    CDU warnt vor wirtschaftlichen Folgen von zu viel Stress
    CDU warnt vor wirtschaftlichen Folgen von zu viel Stress

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Simone Borchardt (CDU), hat vor den wirtschaftlichen Folgen von zu viel Stress gewarnt.

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts