Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Streit Ã¼ber die Stabilisierung des Rentenniveaus hat der Vorsitzende der Jungen Gruppe der CDU/CSU-Fraktion, Pascal Reddig, seine ablehnende Haltung bekrÃ¤ftigt.
"Wir kÃ¶nnen dem Paket so, wie es im Moment ist, nicht zustimmen", sagte er dem "Spiegel". "Ich kann nur davon abraten, dass wir in eine Abstimmung gehen, bei der wir nicht wissen, wie sie ausgeht."
Sollte es im Koalitionsausschuss keine Einigung geben, werde man in der Jungen Gruppe Ã¼ber das Abstimmungsverhalten beraten. Man werde alles "mit denen besprechen, die das alles im Moment sehr skeptisch sehen. Da gehÃ¶rt ja nicht nur die Junge Gruppe dazu, sondern auch ganz viele Ã¼ber die Junge Gruppe hinaus." Reddig fÃ¼gte hinzu, er wolle weder die Koalition noch die Regierung gefÃ¤hrden.
Reddig plÃ¤dierte dafÃ¼r, die Abstimmung Ã¼ber das Rentenpaket zu vertagen. "Wir hÃ¤tten Ã¼berhaupt keinen Schmerz, einfach zu sagen, wir kÃ¶nnen das Rentenpaket auch erst im April beschlieÃŸen. Und vorher tagt die Rentenkommission, legt Empfehlungen vor, und dann beschlieÃŸen wir gemeinsam das Rentenpaket I und II."
Jusos-Chef Philipp TÃ¼rmer machte derweil die CDU fÃ¼r den Streit verantwortlich. Man tue so, "als ob es einen Konflikt zwischen CDU und SPD in der Frage gÃ¤be. TatsÃ¤chlich gibt es einen Konflikt innerhalb der CDU und ihr fordert etwas, was so nicht einmal in eurem eigenen Wahlprogramm stand." Merz habe alles schwieriger gemacht, so TÃ¼rmer. "Er lernt noch im Job."
Lifestyle
Rentenstreit: Reddig schlÃ¤gt Aufschub bis April vor
- dts - 26. November 2025, 16:46 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Streit Ã¼ber die Stabilisierung des Rentenniveaus hat der Vorsitzende der Jungen Gruppe der CDU/CSU-Fraktion, Pascal Reddig, seine ablehnende Haltung bekrÃ¤ftigt.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - BSW-Chefin Amira Mohamed Ali pocht auf eine baldige Entscheidung Ã¼ber eine NeuauszÃ¤hlung der Bundestagswahl und wirft demMehr
Angesichts der diplomatischen BemÃ¼hungen um ein Ende des Ukraine-Krieges hat die EU-AuÃŸenbeauftragte Kaja Kallas ein entschiedeneres Handeln Europas gefordert. "Um das besteMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesarbeitsministerin und SPD-Chefin BÃ¤rbel Bas hat sich im Streit um das Rentenpaket kompromissbereit gezeigt, um eine Einigung mit derMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nachdem im vergangenen Jahr in Deutschland nur gut 250.000 Wohnungen fertiggestellt worden sind, hat sich Bundesbauministerin Verena HubertzMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen warnen vor der schwarz-roten BÃ¼rgergeldreform der Bundesregierung. "Die geplanten VerschÃ¤rfungen der Grundsicherung treffenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Simone Borchardt (CDU), hat vor den wirtschaftlichen Folgen von zu viel Stress gewarnt.Mehr