Rentenstreit: Reddig schlÃ¤gt Aufschub bis April vor

Pascal Reddig am 24.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Streit Ã¼ber die Stabilisierung des Rentenniveaus hat der Vorsitzende der Jungen Gruppe der CDU/CSU-Fraktion, Pascal Reddig, seine ablehnende Haltung bekrÃ¤ftigt.



"Wir kÃ¶nnen dem Paket so, wie es im Moment ist, nicht zustimmen", sagte er dem "Spiegel". "Ich kann nur davon abraten, dass wir in eine Abstimmung gehen, bei der wir nicht wissen, wie sie ausgeht."



Sollte es im Koalitionsausschuss keine Einigung geben, werde man in der Jungen Gruppe Ã¼ber das Abstimmungsverhalten beraten. Man werde alles "mit denen besprechen, die das alles im Moment sehr skeptisch sehen. Da gehÃ¶rt ja nicht nur die Junge Gruppe dazu, sondern auch ganz viele Ã¼ber die Junge Gruppe hinaus." Reddig fÃ¼gte hinzu, er wolle weder die Koalition noch die Regierung gefÃ¤hrden.



Reddig plÃ¤dierte dafÃ¼r, die Abstimmung Ã¼ber das Rentenpaket zu vertagen. "Wir hÃ¤tten Ã¼berhaupt keinen Schmerz, einfach zu sagen, wir kÃ¶nnen das Rentenpaket auch erst im April beschlieÃŸen. Und vorher tagt die Rentenkommission, legt Empfehlungen vor, und dann beschlieÃŸen wir gemeinsam das Rentenpaket I und II."



Jusos-Chef Philipp TÃ¼rmer machte derweil die CDU fÃ¼r den Streit verantwortlich. Man tue so, "als ob es einen Konflikt zwischen CDU und SPD in der Frage gÃ¤be. TatsÃ¤chlich gibt es einen Konflikt innerhalb der CDU und ihr fordert etwas, was so nicht einmal in eurem eigenen Wahlprogramm stand." Merz habe alles schwieriger gemacht, so TÃ¼rmer. "Er lernt noch im Job."

