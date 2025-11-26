EU-AuÃŸenbeauftragte fordert "hÃ¶heres Tempo" bei UnterstÃ¼tzung der Ukraine

Kallas am Mittwoch in BrÃ¼ssel

Vor dem Hintergrund mÃ¶glicher Verhandlungen Ã¼ber ein Ende der Ukraine-Kriegs hat die EU-AuÃŸenbeauftragte Kaja Kallas ein noch entschiedeneres Handeln Europas gefordert.

Angesichts der diplomatischen BemÃ¼hungen um ein Ende des Ukraine-Krieges hat die EU-AuÃŸenbeauftragte Kaja Kallas ein entschiedeneres Handeln Europas gefordert. "Um das beste Ergebnis fÃ¼r die Ukraine und Europa zu sichern, mÃ¼ssen wir auf Kurs bleiben, aber das Tempo erhÃ¶hen", sagte Kallas am Mittwoch nach einer Videokonferenz der EU-AuÃŸenminister. Mit Blick auf die Debatte um die Verwendung von in Europa eingefrorenen russischen VermÃ¶genswerten sagte sie: "Wir mÃ¼ssen diese Entscheidung schnell treffen."



Delegationen der USA, der Ukraine und mehrerer europÃ¤ischer Staaten, darunter Deutschland, hatten am Sonntag in Genf Verhandlungen Ã¼ber einen von den USA vorgelegten 28-Punkte-Plan zur Beendigung des Ukraine-Krieges gefÃ¼hrt. Dieser kam in seiner ursprÃ¼nglichen Fassung Moskau in zentralen Forderungen weit entgegen. Nach europÃ¤ischen Angaben wurden bei den GesprÃ¤chen in Genf Ã„nderungen erreicht.



Kallas forderte mehr Sanktionen gegen Russland und mehr militÃ¤rische und finanzielle UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die Ukraine, um Kiews Position zu stÃ¤rken. "Wir mÃ¼ssen noch von einer Situation, in der Russland vorgibt zu verhandeln, zu einer Situation gelangen, in der sie tatsÃ¤chlich verhandeln mÃ¼ssen", sagte die EU-AuÃŸenbeauftragte. "Wir sind auf dem Weg dorthin", fÃ¼gte sie hinzu. Die Auffassung, dass die Ukraine dabei sei, den Krieg zu verlieren, sei "schlichtweg falsch".



In der EU wird derzeit Ã¼ber ein 20. Sanktionspaket gegen Russland diskutiert. Dabei geht es insbesondere um das weitere Vorgehen gegen die sogenannte Schattenflotte, mit deren Hilfe Moskau Sanktionen wie etwa das Ã–l-Embargo umgeht.Â



Gleichzeitig debattieren die EU-LÃ¤nder Ã¼ber die MÃ¶glichkeiten zur weiteren UnterstÃ¼tzung der Ukraine. Die Kommission und mehrere Mitgliedstaaten sprechen sich dafÃ¼r aus, in Belgien eingefrorene russische Zentralbank-Gelder fÃ¼r sogenannte Reparationsdarlehen fÃ¼r Kiew zu nutzen. Unter anderem Belgien zÃ¶gert jedoch mit seiner Zustimmung, da es rechtliche Konsequenzen und russische Vergeltung fÃ¼rchtet.



EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen sagte am Mittwoch im EU-Parlament in StraÃŸburg, Moskau zeige bisher "keine Anzeichen fÃ¼r einen echten Willen", den Krieg zu beenden. "Dennoch ist es unsere Pflicht, uns mit allen Anstrengungen zu befassen, die zu einem gerechten und dauerhaften Frieden fÃ¼hren kÃ¶nnen". Europa werde die Ukraine jedenfalls "bei jedem Schritt des Weges unterstÃ¼tzen".