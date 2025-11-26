Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesarbeitsministerin und SPD-Chefin BÃ¤rbel Bas hat sich im Streit um das Rentenpaket kompromissbereit gezeigt, um eine Einigung mit der Jungen Union zu ermÃ¶glichen.
"Ein Teil der LÃ¶sung kann sein, dass wir genauer beschreiben, was die Ziele der Kommission fÃ¼r die weiteren Rentenreformschritte sein sollen, die ich im Dezember einsetzen werde", sagte Bas der "Rheinischen Post" (Donnerstag) vor dem Koalitionsausschuss am Donnerstagabend. "Wir haben schon oft einen EntschlieÃŸungsantrag im Bundestag benutzt fÃ¼r solche KonfliktfÃ¤lle. Darin beschreiben die Fraktionen ihre Erwartungen, worÃ¼ber die Kommission genau reden soll", sagte die Ministerin.
"Wir kÃ¶nnen den Auftrag an die Kommission erweitern, der etwas vage im Koalitionsvertrag steht." Darin sei bisher nur die Rede von einer neuen "KenngrÃ¶ÃŸe" fÃ¼r das Gesamtversorgungsniveau aller drei SÃ¤ulen der Alterssicherung, die die Koalition zur Mitte der Legislaturperiode festlegen will. "Es gibt fÃ¼r die Kommission keine Denkverbote. Hier muss alles auf den Tisch", sagte Bas und schloss damit auch eine ErhÃ¶hung des Renteneintrittsalters nach 2031 nicht aus.
Beim aktuellen Rentenpaket selbst bleibt die SPD-Vorsitzende jedoch hart. "Von dem von der Bundesregierung gemeinsam beschlossenen Gesetzentwurf kann und wird die SPD nicht abrÃ¼cken", stellte Bas klar. "Was die Zusammensetzung der Rentenkommission angeht, bin ich kompromissbereit. Es kann sein, dass wir keine reine Expertenkommission machen. Das mÃ¼ssen wir uns gemeinsam anschauen", sagte sie.
Bas bei Rentenreformkommission kompromissbereit
- dts - 26. November 2025, 14:57 Uhr
