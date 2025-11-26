Lifestyle

Bas bei Rentenreformkommission kompromissbereit

  • dts - 26. November 2025, 14:57 Uhr
Bild vergrößern: Bas bei Rentenreformkommission kompromissbereit
Strand (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesarbeitsministerin und SPD-Chefin BÃ¤rbel Bas hat sich im Streit um das Rentenpaket kompromissbereit gezeigt, um eine Einigung mit der Jungen Union zu ermÃ¶glichen.

"Ein Teil der LÃ¶sung kann sein, dass wir genauer beschreiben, was die Ziele der Kommission fÃ¼r die weiteren Rentenreformschritte sein sollen, die ich im Dezember einsetzen werde", sagte Bas der "Rheinischen Post" (Donnerstag) vor dem Koalitionsausschuss am Donnerstagabend. "Wir haben schon oft einen EntschlieÃŸungsantrag im Bundestag benutzt fÃ¼r solche KonfliktfÃ¤lle. Darin beschreiben die Fraktionen ihre Erwartungen, worÃ¼ber die Kommission genau reden soll", sagte die Ministerin.

"Wir kÃ¶nnen den Auftrag an die Kommission erweitern, der etwas vage im Koalitionsvertrag steht." Darin sei bisher nur die Rede von einer neuen "KenngrÃ¶ÃŸe" fÃ¼r das Gesamtversorgungsniveau aller drei SÃ¤ulen der Alterssicherung, die die Koalition zur Mitte der Legislaturperiode festlegen will. "Es gibt fÃ¼r die Kommission keine Denkverbote. Hier muss alles auf den Tisch", sagte Bas und schloss damit auch eine ErhÃ¶hung des Renteneintrittsalters nach 2031 nicht aus.

Beim aktuellen Rentenpaket selbst bleibt die SPD-Vorsitzende jedoch hart. "Von dem von der Bundesregierung gemeinsam beschlossenen Gesetzentwurf kann und wird die SPD nicht abrÃ¼cken", stellte Bas klar. "Was die Zusammensetzung der Rentenkommission angeht, bin ich kompromissbereit. Es kann sein, dass wir keine reine Expertenkommission machen. Das mÃ¼ssen wir uns gemeinsam anschauen", sagte sie.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    EU-AuÃŸenbeauftragte fordert
    EU-AuÃŸenbeauftragte fordert "hÃ¶heres Tempo" bei UnterstÃ¼tzung der Ukraine

    Angesichts der diplomatischen BemÃ¼hungen um ein Ende des Ukraine-Krieges hat die EU-AuÃŸenbeauftragte Kaja Kallas ein entschiedeneres Handeln Europas gefordert. "Um das beste

    Mehr
    Wieder Pro-PalÃ¤stinenser-Protest im Bundestag
    Wieder Pro-PalÃ¤stinenser-Protest im Bundestag

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Bundestag ist erneut eine Sitzung durch einen Pro-PalÃ¤stinenser-Protest gestÃ¶rt worden. WÃ¤hrend einer Rede von AuÃŸenminister Johann

    Mehr
    Nord-Finanzminister drÃ¤ngen auf Reform der Schuldenbremse
    Nord-Finanzminister drÃ¤ngen auf Reform der Schuldenbremse

    LÃ¼beck (dts Nachrichtenagentur) - Die Finanzminister der norddeutschen LÃ¤nder haben sich bei ihrer vierten Nord-Finanzministerkonferenz in LÃ¼beck Ã¼ber die angespannte

    Mehr
    Rossmann und Vorwerk treten wegen AfD-Debatte aus Familienunternehmerverband aus
    Rossmann und Vorwerk treten wegen AfD-Debatte aus Familienunternehmerverband aus
    Kinder-Sexpuppen: EU stellt Anfrage an OnlinehÃ¤ndler Shein
    Kinder-Sexpuppen: EU stellt Anfrage an OnlinehÃ¤ndler Shein
    Erneute Mehrheit mit Extremrechts: EU-Parlament fÃ¼r Aufschub von Abholzungsgesetz
    Erneute Mehrheit mit Extremrechts: EU-Parlament fÃ¼r Aufschub von Abholzungsgesetz
    Shein-Sperre in Frankreich: Gerichtstermin auf Dezember verschoben
    Shein-Sperre in Frankreich: Gerichtstermin auf Dezember verschoben
    Pistorius rechtfertigt Rekordhaushalt mit neuer Bedrohungslage fÃ¼r Deutschland
    Pistorius rechtfertigt Rekordhaushalt mit neuer Bedrohungslage fÃ¼r Deutschland
    VerdÃ¤chtiger nach TÃ¶tung von Gerichtsvollzieher im Saarland in Untersuchungshaft
    VerdÃ¤chtiger nach TÃ¶tung von Gerichtsvollzieher im Saarland in Untersuchungshaft
    BÃ¼rgergeld: GrÃ¼ne kritisieren VerschÃ¤rfungen fÃ¼r psychisch Kranke
    BÃ¼rgergeld: GrÃ¼ne kritisieren VerschÃ¤rfungen fÃ¼r psychisch Kranke
    Millionenbetrug mit Luxuspfandhaus: Landgericht Hamburg verhÃ¤ngt Haftstrafen
    Millionenbetrug mit Luxuspfandhaus: Landgericht Hamburg verhÃ¤ngt Haftstrafen
    Mord aus Neid auf Arbeitskollegen: Lebenslang fÃ¼r Mann in Heilbronn
    Mord aus Neid auf Arbeitskollegen: Lebenslang fÃ¼r Mann in Heilbronn
    CDU warnt vor wirtschaftlichen Folgen von zu viel Stress
    CDU warnt vor wirtschaftlichen Folgen von zu viel Stress

    Top Meldungen

    Benzinpreis leicht gesunken - Diesel teurer
    Benzinpreis leicht gesunken - Diesel teurer

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Preise fÃ¼r Benzin in Deutschland sind im Vergleich zur Vorwoche leicht gesunken, wÃ¤hrend Diesel deutlich teurer wurde. Laut einer am

    Mehr
    GrÃ¼ne fordern Familienunternehmer zu Abgrenzung von AfD auf
    GrÃ¼ne fordern Familienunternehmer zu Abgrenzung von AfD auf

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem umstrittenen VorstoÃŸ des Verbands "Die Familienunternehmer", auch mit Politikern der AfD in Dialog zu treten, fordern die GrÃ¼nen den

    Mehr
    Aluminiumkonzern Norsk Hydro will fÃ¼nf Werke schlieÃŸen - auch LÃ¼denscheid betroffen
    Aluminiumkonzern Norsk Hydro will fÃ¼nf Werke schlieÃŸen - auch LÃ¼denscheid betroffen

    Der norwegische Aluminiumhersteller Norsk Hydro plant die SchlieÃŸung von fÃ¼nf Standorten in Europa - darunter auch im nordrhein-westfÃ¤lischen LÃ¼denscheid. Betroffen sind

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts