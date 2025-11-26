Lifestyle

Nord-Finanzminister drÃ¤ngen auf Reform der Schuldenbremse

  • dts - 26. November 2025, 13:31 Uhr
Bild vergrößern: Nord-Finanzminister drÃ¤ngen auf Reform der Schuldenbremse
Schuldenuhr (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

LÃ¼beck (dts Nachrichtenagentur) - Die Finanzminister der norddeutschen LÃ¤nder haben sich bei ihrer vierten Nord-Finanzministerkonferenz in LÃ¼beck Ã¼ber die angespannte Haushaltslage und die Reform der Schuldenbremse ausgetauscht. Wie das niedersÃ¤chsische Finanzministerium am Mittwoch mitteilte, standen neben der aktuellen Haushaltssituation auch MaÃŸnahmen zur GeldwÃ¤schebekÃ¤mpfung und die anstehenden Tarifverhandlungen auf der Tagesordnung.

Trotz positiver Tendenzen in der Oktober-SteuerschÃ¤tzung bleibt die Haushaltslage der LÃ¤nder weiterhin angespannt, wobei Kredite und Entnahmen aus RÃ¼cklagen notwendig sind. Die NordlÃ¤nder fordern gemeinsame Anstrengungen von Bund und LÃ¤ndern zur StÃ¤rkung der Wirtschaft. Zudem verbinden sie klare Erwartungen an die Kommission zur Reform der Schuldenbremse, die InvestitionsmÃ¶glichkeiten auch jenseits der bisherigen Schuldenregeln ermÃ¶glichen soll.

Die NordlÃ¤nder fordern zudem, in Krisenzeiten Ã¼berjÃ¤hrig Notkredite aufnehmen zu kÃ¶nnen. Die vergangenen Jahre hÃ¤tten deutlich gezeigt, dass auÃŸergewÃ¶hnliche Belastungen - etwa nach der Corona-Pandemie - nicht nach einem Kalenderjahr enden, hieÃŸ es.

Weitere Themen waren die Forderung nach einer gerechteren Erbschaftsteuer, die Einrichtung einer Taskforce zur GeldwÃ¤schebekÃ¤mpfung in Schleswig-Holstein sowie die StÃ¤rkung der Resilienz im Zahlungsverkehr.

