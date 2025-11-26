Nach BeiÃŸvorfall nahe Trier: Halter von gefÃ¤hrlichem Hund muss Tier abgeben

Hundeleinen

Der Halter eines Staffordshire-Bullterrier-Mischlings aus Rheinland-Pfalz muss sein Tier nach einer Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts Trier abgeben. Er sei nicht zuverlÃ¤ssig genug, um einen als gefÃ¤hrlich eingestuften Hund zu halten, erklÃ¤rte das Gericht am Mittwoch. Der Hund soll mehrmals ohne Aufsicht im Dorf herumgelaufen sein und einmal einen anderen Hund gebissen haben.



Die Verbandsgemeinde PrÃ¼m stellte fest, dass er im August Ã¼ber den Zaun des GrundstÃ¼cks gesprungen war und den Hund einer SpaziergÃ¤ngerin angegriffen hatte. Die Frau gab an, dass er ihren Hund gebissen und herumgeschleudert und so erheblich verletzt habe. Die Gemeinde stufte den Mischling deshalb als gefÃ¤hrlichen Hund ein.



Nach den Vorgaben des Landeshundegesetzes muss er darum in sicherem Gewahrsam gehalten werden. Befragungen der Polizei ergaben allerdings, dass der Hund schon vorher mehrmals frei im Dorf herumgelaufen sei. Im Monat nach dem BeiÃŸvorfall wurde er wieder gesehen. Die Gemeinde ordnete daraufhin an, dass der Halter ihn abgeben mÃ¼sse.



Dagegen wehrte sich der Mann mit einem Eilantrag beim Verwaltungsgericht. Er gab an, dass sein Hund nicht gefÃ¤hrlich sei und dass er selbst die Voraussetzungen fÃ¼r die Haltung eines gefÃ¤hrlichen Hundes erfÃ¼lle.



Das sah das Gericht anders. Der Halter sei nicht dazu bereit, seinen Pflichten nachzukommen, erklÃ¤rte es. Weder die wiederholten AusbrÃ¼che noch der BeiÃŸvorfall hÃ¤tten den Mann dazu gebracht, MaÃŸnahmen gegen das Weglaufen seines Hunds zu ergreifen. Er sei nicht zuverlÃ¤ssig genug, um einen gefÃ¤hrlichen Hund halten zu dÃ¼rfen.



Die Einstufung des Mischlings als gefÃ¤hrlich stand bereits fest und konnte nicht mehr angefochten werden. Der Halter kann gegen die Eilentscheidung aus Trier noch eine Beschwerde beim rheinland-pfÃ¤lzischen Oberverwaltungsgericht in Koblenz einreichen.