Oxfam: Fast die HÃ¤lfte der Menschen im SÃ¼dsudan leidet unter akutem Hunger

Kinder in einem Vertriebenenlager im SÃ¼dsudan

Im SÃ¼dsudan leiden sechs Millionen Menschen und damit fast die HÃ¤lfte der BevÃ¶lkerung des ostafrikanischen Landes nach Angaben der Hilfsorganisation Oxfam unter akutem Hunger. Sie hÃ¤tten auch kaum Zugang zu sauberem Wasser oder sanitÃ¤ren Einrichtungen, erklÃ¤rte Oxfam am Mittwoch. Gleichzeitig erhalte das Land so wenig finanzielle UnterstÃ¼tzung wie nie zuvor: Lediglich 41 Prozent der Nothilfen fÃ¼r 2025 seien bislang finanziert.



Wegen ausbleibender Finanzierung von Seiten der GeberlÃ¤nder seien internationale Hilfsorganisationen zu drastischen KÃ¼rzungen ihrer Arbeit vor Ort gezwungen, erklÃ¤rte Oxfam. 450 KrankenhÃ¤user und Gesundheitsstationen mussten demnach schlieÃŸen. "Wird die lebenswichtige Hilfe nicht unverzÃ¼glich wieder aufgenommen, sind Millionen Menschen von Hunger und einer schnellen Ausbreitung schwerer Krankheiten bedroht", warnte Oxfam-Landesdirektorin Shabnam Baloch.



Zwei Millionen Menschen seien innerhalb des Landes vertrieben worden. Grund dafÃ¼r sind Konflikte in dem von einem jahrelangen BÃ¼rgerkrieg gezeichneten Land sowie verheerende Ãœberschwemmungen. Hunderttausende Menschen sind auÃŸerdem vor dem BÃ¼rgerkrieg aus dem benachbarten Sudan in den SÃ¼dsudan geflohen.



Besonders betroffen von den Folgen der HilfskÃ¼rzungen sind Oxfam zufolge Frauen und MÃ¤dchen. "Wenn sie keine Hilfe erhalten, bleibt vielen Familien nur noch der RÃ¼ckgriff auf gefÃ¤hrliche Ãœberlebensstrategien", erklÃ¤rte Baloch. Dazu zÃ¤hle Kinderheirat oder das Risiko fÃ¼r Frauen und MÃ¤dchen, sexualisierter Gewalt und Ausbeutung ausgesetzt zu sein.Â



Der SÃ¼dsudan hatte 2011 die UnabhÃ¤ngigkeit vom Sudan erlangt. 2013 brach ein BÃ¼rgerkrieg aus, in dem bis zu seinem Ende im Jahr 2018 etwa 400.000 Menschen getÃ¶tet wurden.



US-PrÃ¤sident Donald Trump hatte unmittelbar nach seiner RÃ¼ckkehr ins WeiÃŸe Haus im Januar per Dekret die US-Auslandshilfen eingefroren und anschlieÃŸend mehr als 80 Prozent der Programme der EntwicklungshilfebehÃ¶rde USAID gestrichen. Die massiven KÃ¼rzungen sorgten bei Hilfsorganisationen weltweit fÃ¼r Entsetzen.



Die US-KÃ¼rzungen sind besonders einschneidend, weil die USA international bisher einer der grÃ¶ÃŸten Geldgeber fÃ¼r Entwicklungshilfeprojekte waren. Hinzu kommen KÃ¼rzungen auch anderer LÃ¤nder, darunter Deutschland, vor allem wegen der schwierigen Wirtschaftslage und wachsender MilitÃ¤rausgaben.