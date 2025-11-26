Lifestyle

Cannabisverbot in Englischem Garten in München ist rechtswidrig - Kiffen erlaubt

  AFP - 26. November 2025, 10:18 Uhr
Bild vergrößern: Cannabisverbot in Englischem Garten in MÃ¼nchen ist rechtswidrig - Kiffen erlaubt
Mann mit Joint
Bild: AFP

Das Verbot des Cannabiskonsums im Englischen Garten in MÃ¼nchen ist rechtswidrig. Damit darf dort sowie im benachbarten Hofgarten vor der Staatskanzlei von MinisterprÃ¤sident Markus SÃ¶der (CSU) und im Finanzgarten in der bayerischen Landeshauptstadt nun wieder gekifft werden, wie der bayerische Verwaltungsgerichtshof am Mittwoch in MÃ¼nchen mitteilte.

Das Verbot hatte die staatliche bayerische SchlÃ¶sserverwaltung nach der Teillegalisierung von Cannabis durch die frÃ¼here Bundesregierung aus SPD, GrÃ¼nen und FDP auf Grundlage eines Beschlusses des bayerischen Kabinetts verhÃ¤ngt. Bereits im Juli setzte der Verwaltungsgerichtshof das generelle Kiffverbot fÃ¼r den Nordteil des bei Touristen sehr beliebten und international bekannten Englischen Gartens aus.

Gegen das Urteil kann der Freistaat Bayern eine Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision zum Bundesverwaltungsgericht einlegen. Andernfalls wird das Urteil rechtskrÃ¤ftig und allgemein verbindlich.

