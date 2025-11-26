Lifestyle

SPD-Mitgliederbegehren gegen BÃ¼rgergeldreform nimmt erste HÃ¼rde

  • dts - 26. November 2025, 06:48 Uhr
Bild vergrößern: SPD-Mitgliederbegehren gegen BÃ¼rgergeldreform nimmt erste HÃ¼rde
SPD-Logo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der SPD-Parteivorstand hat das Mitgliederbegehren gegen die BÃ¼rgergeldreform fÃ¼r zulÃ¤ssig erklÃ¤rt. Damit ist der Weg zu einem offiziellen Mitgliederbegehren erÃ¶ffnet, wie aus einem Beschlussvorschlag hervorgeht, Ã¼ber den der "Spiegel" berichtet.

Die Initiatoren fordern den SPD-Vorstand auf, sich gegenÃ¼ber der Bundestagsfraktion und den Mitgliedern dafÃ¼r einzusetzen, dass "keine VerschÃ¤rfung der Sanktionen beim BÃ¼rgergeld erfolgt". Hierzu zÃ¤hle etwa, dass Betroffenen Leistungen wie Wohngeld oder KostenÃ¼bernahme der Krankenversicherung nicht entzogen werden dÃ¼rften und "dass das verfassungsrechtlich geschÃ¼tzte Existenzminimum nicht durch Sanktionen unterschritten wird".

Der Parteivorstand solle zudem darauf hinwirken, dass das BÃ¼rgergeld zu einer "armutsfesten Grundsicherung" weiterentwickelt werde. DafÃ¼r brauche es "bessere UnterstÃ¼tzung, Qualifizierung, Coaching und psychosoziale Hilfe". "Neoliberalen sowie rechtspopulistischen Forderungen" mÃ¼sse die SPD-FÃ¼hrung eine Absage erteilen, indem sie Debatten "Ã¼ber vermeintliche `Arbeitsverweigerung` entgegentritt". Stattdessen gelte es, die Diskussion auf die Ursachen von Armut und "reale Probleme wie den Niedriglohnsektor, Wohnungsmangel und Bildungsungleichheit" zu lenken.

SPD-Mitglieder kÃ¶nnen auf einer internen Plattform nun darÃ¼ber abstimmen, ob sie dem Vorschlag zustimmen. Sollte sich innerhalb von zwei Monaten ein Prozent der Mitglieder dafÃ¼r aussprechen, wird ein offizielles Begehren eingeleitet. Sie sei zuversichtlich, dass dies gelingen werde, sagte Mit-Initiatorin Franziska Drohsel dem "Spiegel". "Aus der Agenda 2010 und anderen Auseinandersetzungen in der Partei ist deutlich geworden, dass die SPD-Basis durchaus eine eigene Meinung zu dem Regierungshandeln der SPD hat und dies auch deutlich vertreten kann."

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der WahlprÃ¼fungsausschuss des Deutschen Bundestags wird womÃ¶glich schon in wenigen Tagen Ã¼ber eine Empfehlung zur NeuauszÃ¤hlung der

    Edle Burgunder-Weine aus dem Weinkeller eines frÃ¼heren Sterne-Restaurants sind in Hongkong fÃ¼r insgesamt 2,9 Millionen Euro versteigert worden. Alle 509 Lose seien verkauft

    Gut fÃ¼nf Wochen nach demÂ spektakulÃ¤ren Kronjuwelen-Diebstahl im Pariser Louvre hat die Polizei vier weitere VerdÃ¤chtige festgenommen. Es handele sich um zwei MÃ¤nner im Alter

    Bahn-Chefin plant neues
    Bahn-Chefin plant neues "Sofortprogramm" - im nÃ¤chsten Jahr

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die neue Deutsche-Bahn-Chefin Evelyn Palla konkretisiert das bereits seit ihrer AmtsÃ¼bernahme im Oktober vielfach bemÃ¼hte "Sofortprogramm" fÃ¼r

    Staat und Wirtschaft wollen bei Rohstoffen unabhÃ¤ngiger werden
    Staat und Wirtschaft wollen bei Rohstoffen unabhÃ¤ngiger werden

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung und Industrievertreter sind sich einig, bei kritischen Rohstoffen unabhÃ¤ngiger werden zu wollen - und haben nach einem

    FranzÃ¶sische Justiz ermittelt gegen Ebay wegen illegalen Waffenverkaufs
    FranzÃ¶sische Justiz ermittelt gegen Ebay wegen illegalen Waffenverkaufs

    Wegen des illegalen Verkaufs von Waffen wie Schlagringen und Macheten ermittelt die franzÃ¶sische Justiz gegen den Online-Marktplatz Ebay. Damit erhÃ¶he sich die Zahl der

