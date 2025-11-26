SPD-Mitgliederbegehren gegen BÃ¼rgergeldreform nimmt erste HÃ¼rde

SPD-Logo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der SPD-Parteivorstand hat das Mitgliederbegehren gegen die BÃ¼rgergeldreform fÃ¼r zulÃ¤ssig erklÃ¤rt. Damit ist der Weg zu einem offiziellen Mitgliederbegehren erÃ¶ffnet, wie aus einem Beschlussvorschlag hervorgeht, Ã¼ber den der "Spiegel" berichtet.



Die Initiatoren fordern den SPD-Vorstand auf, sich gegenÃ¼ber der Bundestagsfraktion und den Mitgliedern dafÃ¼r einzusetzen, dass "keine VerschÃ¤rfung der Sanktionen beim BÃ¼rgergeld erfolgt". Hierzu zÃ¤hle etwa, dass Betroffenen Leistungen wie Wohngeld oder KostenÃ¼bernahme der Krankenversicherung nicht entzogen werden dÃ¼rften und "dass das verfassungsrechtlich geschÃ¼tzte Existenzminimum nicht durch Sanktionen unterschritten wird".



Der Parteivorstand solle zudem darauf hinwirken, dass das BÃ¼rgergeld zu einer "armutsfesten Grundsicherung" weiterentwickelt werde. DafÃ¼r brauche es "bessere UnterstÃ¼tzung, Qualifizierung, Coaching und psychosoziale Hilfe". "Neoliberalen sowie rechtspopulistischen Forderungen" mÃ¼sse die SPD-FÃ¼hrung eine Absage erteilen, indem sie Debatten "Ã¼ber vermeintliche `Arbeitsverweigerung` entgegentritt". Stattdessen gelte es, die Diskussion auf die Ursachen von Armut und "reale Probleme wie den Niedriglohnsektor, Wohnungsmangel und Bildungsungleichheit" zu lenken.



SPD-Mitglieder kÃ¶nnen auf einer internen Plattform nun darÃ¼ber abstimmen, ob sie dem Vorschlag zustimmen. Sollte sich innerhalb von zwei Monaten ein Prozent der Mitglieder dafÃ¼r aussprechen, wird ein offizielles Begehren eingeleitet. Sie sei zuversichtlich, dass dies gelingen werde, sagte Mit-Initiatorin Franziska Drohsel dem "Spiegel". "Aus der Agenda 2010 und anderen Auseinandersetzungen in der Partei ist deutlich geworden, dass die SPD-Basis durchaus eine eigene Meinung zu dem Regierungshandeln der SPD hat und dies auch deutlich vertreten kann."

