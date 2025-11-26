Vorentscheidung Ã¼ber Bundestags-NeuauszÃ¤hlung nÃ¤chste Woche mÃ¶glich

Wahllokal bei Bundestagswahl 2025 (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der WahlprÃ¼fungsausschuss des Deutschen Bundestags wird womÃ¶glich schon in wenigen Tagen Ã¼ber eine Empfehlung zur NeuauszÃ¤hlung der Bundestagswahl vom Februar entscheiden. Der "Stern" schreibt unter Berufung auf eigene Informationen, die entscheidende Sitzung werde in der kommenden Woche stattfinden. Das BÃ¼ro von Ausschusschef Macit Karaahmetoglu (SPD) habe dies allerdings vorerst nicht bestÃ¤tigen wollen.



Das Gremium gibt zunÃ¤chst nur eine Empfehlung ab, Ã¼ber die dann das Parlament abstimmen muss. Wird eine NeuauszÃ¤hlung mehrheitlich abgelehnt, kann das BSW dagegen vor dem Bundesverfassungsgericht klagen.



Der Ausschuss hat neun ordentliche Mitglieder, darunter drei von CDU/CSU, jeweils zwei von SPD und AfD und jeweils eins von GrÃ¼nen und Linken. Die schwarz-rote Koalition kann das Votum also nach Belieben steuern - so wie in allen BundestagsausschÃ¼ssen - und dÃ¼rfte eigentlich wenig Interesse an einer NeuauszÃ¤hlung haben.



Denn kÃ¤me das "BÃ¼ndnis Sahra Wagenknecht" (BSW), dem laut amtlichem Endergebnis nur etwa 9.500 Stimmen fÃ¼r das Erreichen der 5-Prozent-HÃ¼rde fehlen, wegen Fehlern beim ersten AuszÃ¤hlen nun doch noch in den Bundestag, wÃ¤re die Mehrheit fÃ¼r die Koalition dahin, nach der derzeitigen politischen Lage erschiene ein Aufnehmen der GrÃ¼nen in die Koalition die wahrscheinlichste Option, denkbar wÃ¤ren auch eine Minderheitsregierung oder Neuwahlen.



Die beiden AfD-Abgeordneten wollen dem Vernehmen nach fÃ¼r eine ÃœberprÃ¼fung der Bundestagswahl votieren. "Wir werden, Stand jetzt, fÃ¼r die NeuauszÃ¤hlung stimmen", sagte der Parlamentarische GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer, Stephan Brandner, dem "Stern". "Bei einer derart geringen Anzahl von Stimmen, die in Zweifel stehen, und den mÃ¶glichen Implikationen eines verÃ¤nderten Ergebnisses muss absolute Klarheit herrschen."



Die BSW-Vorsitzende Sahra Wagenknecht forderte erneut eine rasche Entscheidung. "Der WahlprÃ¼fungsausschuss muss endlich seine VerzÃ¶gerungstaktik beenden und so zumindest den Weg nach Karlsruhe freimachen", sagte sie dem "Stern". "Das Agieren des Ausschusses ist eine Missachtung des Bundesverfassungsgerichts." Dass auch die Opposition die Entscheidung seit Wochen auf die lange Bank schiebe, sei "eine bemerkenswerte Querfront gegen das BSW".

