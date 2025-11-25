Wieder deutliche Kursgewinne an US-BÃ¶rsen

BÃ¶rsenkurse von Microsoft und Fastenal (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben am Dienstag wieder Ã¼berwiegend zugelegt - den dritten Handelstag in Folge. Bei Handelsschluss in New York wurde der Dow mit 47.112 Punkten berechnet, 1,4 Prozent hÃ¶her als am Vortag. Der breiter gefasste S&P 500 schloss mit 6.766 Punkten 0,9 Prozent im Plus, die TechnologiebÃ¶rse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 am Ende bei 25.018 ZÃ¤hlern 0,6 Prozent stÃ¤rker.



Als GrÃ¼nde wurden von Marktbeobachtern Fortschritte im Bereich KI und die Hoffnung auf eine Zinssenkung im nÃ¤chsten Monat genannt. Und auch die im Hintergrund laufenden GesprÃ¤che mit dem Ziel einer Beendigung des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine dÃ¼rften von Anlegern positiv aufgenommen worden sein.



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Dienstagabend stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1572 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8642 Euro zu haben.



Der Goldpreis lieÃŸ leicht nach, am Abend wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.132 US-Dollar gezahlt (-0,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 114,79 Euro pro Gramm.



Der Ã–lpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 62,60 US-Dollar, das waren 77 Cent oder 1,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

