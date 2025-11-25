Lifestyle

Gewinnzahlen Eurojackpot vom Dienstag (25.11.2025)

  • dts - 25. November 2025, 20:26 Uhr
Bild vergrößern: Gewinnzahlen Eurojackpot vom Dienstag (25.11.2025)
Spielscheine fÃ¼r Eurojackpot und Lotto 6 aus 49, via dts Nachrichtenagentur

.

Helsinki (dts Nachrichtenagentur) - In der Dienstags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen. Sie lauten 1, 23, 30, 35, 46, die beiden "Eurozahlen" sind die 4 und 8. Diese Angaben sind ohne GewÃ¤hr.

Die Gewinnwahrscheinlichkeit in der Gewinnklasse 1, also beim eigentlichen "Eurojackpot", liegt bei 1:140 Millionen. GlÃ¼cksspiel kann sÃ¼chtig machen.

Da ein Lottogewinn in Deutschland keiner der sieben Einkommensarten, die einer Einkommenssteuer unterliegen, zugeordnet werden kann, ist ein Gewinn allgemein steuerfrei.

