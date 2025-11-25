Dax macht Freudensprung - Friedensverhandlungen locken KÃ¤ufer an

Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

.

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Dienstag deutlich zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss stand der Index bei 23.465 Punkten ein rundes Prozent hÃ¶her als am Vortag. Die Hoffnung auf einen vielleicht doch schneller als erwarteten Frieden in der Ukraine sorgte dabei am Mittag fÃ¼r einen sichtbaren Freudensprung auf der Anzeigetafel im Frankfurter BÃ¶rsensaal.



Als gegen 14 Uhr Meldungen kamen, die Ukraine hÃ¤tte dem umstrittenen Plan der US-Amerikaner zugestimmt, sprang der Dax sichtlich bis an die Widerstandszone um 23.500 Punkte heran. "Da war dann zum einen aus technischer Sicht Schluss, zum anderen bleiben auch nach dieser Meldung mehr Fragen als Antworten offen", kommentierte Christine Romar von CMC Markets das Marktgeschehen. Offen sei die Frage, welchem Plan Kiew nun genau zugestimmt habe, der schlieÃŸlich mehrfach geÃ¤ndert wurde, wobei die Details nicht Ã¶ffentlich sind. "Festzuhalten bleibt, dass Bewegung in die Verhandlungen gekommen ist und man einem Waffenstillstand in diesem fast vier Jahre dauernden Krieg hÃ¶chstwahrscheinlich nÃ¤her ist als je zuvor", sagte Romar.



Lag der Fokus der Anleger in Frankfurt in den vergangenen Tagen noch auf der Frage nach der weiteren Zinsentwicklung in den USA und der Angst vor einem Platzen der KI-Blase, kÃ¶nnte dieser jetzt auf die Fortschritte in den Friedensverhandlungen in Genf, Washington, Kiew und Moskau wandern. "Mit jeder AnnÃ¤herung aller Beteiligten dÃ¼rfte auch der Dax das Potenzial entfalten, die Sorgen Ã¼ber die heimische Konjunktur abzuschÃ¼tteln und eine Art Friedensdividende in die Kurse einzupreisen", so die Analystin.



Hoffnungen auf ein Kriegsende dÃ¼rften wohl nicht alleiniger Grund fÃ¼r die Kursgewinne sein, immerhin legten auch Papiere von Rheinmetall oder Airbus, die krÃ¤ftig von RÃ¼stungsauftrÃ¤gen profitieren, ebenfalls um die ein Prozent zu.



Ganz vorne waren aber mit Abstand Papiere von Heidelberg Materials, die ein Plus von rund sechs Prozent verzeichneten. Mit Zugewinnen um die drei Prozent folgten Conti, Daimler Truck und Merck. Zu den wenigen Kursverlierern gehÃ¶rten am Dienstag insbesondere Scout24, RWE und SAP.



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Dienstagnachmittag stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1561 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8650 Euro zu haben.

