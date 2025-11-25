Edle Weine aus Restaurant-Keller fÃ¼r 2,9 Millionen Euro versteigert

Weinkeller

Edle Burgunder-Weine aus dem Weinkeller eines frÃ¼heren Sterne-Restaurants sind in Hongkong fÃ¼r insgesamt 2,9 Millionen Euro versteigert worden.

Edle Burgunder-Weine aus dem Weinkeller eines frÃ¼heren Sterne-Restaurants sind in Hongkong fÃ¼r insgesamt 2,9 Millionen Euro versteigert worden. Alle 509 Lose seien verkauft worden, teilte das Auktionshaus Bonhams am Dienstag mit. Die hÃ¶chsten Preise erzielten demnach drei Flaschen Domaine Leroy Musigny, die fÃ¼r 97.000 Euro den Besitzer wechselten.Â



Das mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete und vor zwei Jahren geschlossene Restaurant "Hostellerie JÃ©rÃ´me" in La Turbie an der sÃ¼dfranzÃ¶sischen CÃ´te d'Azur hatte Ã¼ber drei Jahrzehnte insgesamt mehr als 25.000 Flaschen Wein in seinem Keller gehortet. Die Versteigerung in Hongkong war die erste von drei Auktionen, zwei weitere in Paris und London folgen in den kommenden Monaten.