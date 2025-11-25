Gut fÃ¼nf Wochen nach demÂ spektakulÃ¤ren Kronjuwelen-Diebstahl im Pariser Louvre hat die Polizei vier weitere VerdÃ¤chtige festgenommen. Es handele sich um zwei MÃ¤nner im Alter von 38 und 39 Jahren und zwei Frauen im Alter von 31 und 40 Jahren, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Die Ermittler Ã¤uÃŸerten sich zunÃ¤chst nicht dazu, ob unter den Festgenommen auch der bislang noch gesuchte vierte Einbrecher ist.
Bei dem Einbruch am 19. Oktober hatten die Diebe Kronjuwelen im Materialwert von etwa 88 Millionen Euro und unschÃ¤tzbarem historischen Wert gestohlen. Die TÃ¤ter waren am helllichten Tag mit Hilfe eines Lastenaufzugs durch ein Fenster in das weltberÃ¼hmte Museum eingedrungen.Â Sie entkamen mit ihrer Beute auf demselben Weg und flÃ¼chteten mit Motorrollern.
Die jetzt Festgenommenen stammen laut Staatsanwaltschaft aus dem GroÃŸraum Paris. Weitere Details wurden zunÃ¤chst nicht bekannt. Wegen des Einbruchs sitzen bereits drei MÃ¤nner im Alter zwischen 34 und 39 Jahren in Untersuchungshaft. Nach dem vierten Einbrecher und mutmaÃŸlichen Auftraggeber wurde bislang noch gefahndet.
Der Louvre ist mit rund neun Millionen Besuchern pro Jahr das meistbesuchte Museum der Welt. Nach dem Diebstahl war die Museumsleitung wegen mangelnder Sicherheitsvorkehrungen in die Kritik geraten. Museumsdirektorin Laurence des Cars kÃ¼ndigte inwischen die Einrichtung einer mobilen Polizeiwache im Louvre an. Zudem sollen bis Ende des Jahres 100 neue Ãœberwachungskameras im Museum angebracht werden.
Nach Kronjuwelen-Diebstahl im Louvre: Vier weitere VerdÃ¤chtige festgenommen
- AFP - 25. November 2025, 15:00 Uhr
