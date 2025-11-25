Lifestyle

Tote Hanna in Bayern: Angeklagter in zweitem Anlauf freigesprochen

  • AFP - 25. November 2025, 14:12 Uhr
Bild vergrößern: Tote Hanna in Bayern: Angeklagter in zweitem Anlauf freigesprochen
Darstellung der Justitia
Bild: AFP

In der Neuauflage des Prozesses im Fall Hanna um den Tod einer Studentin in Bayern ist der Angeklagte freigesprochen worden. Ihm konnte keine Beteiligung an einer mÃ¶glichen Tat nachgewiesen werden.

In der Neuauflage des Prozesses im Fall Hanna um den Tod einer Studentin in Bayern ist der Angeklagte freigesprochen worden. Ihm konnte keine Beteiligung an einer mÃ¶glichen Tat nachgewiesen werden, wie das Landgericht Traunstein am Dienstag nach Angaben einer Sprecherin entschied. Wie die 23-JÃ¤hrige starb, bleibt vorerst ungeklÃ¤rt.

Der Fall hatte im Oktober 2022 bundesweit fÃ¼r Aufsehen gesorgt. Die Medizinstudentin war nach einer Feier im Musikklub "Eiskeller" nicht in ihr Elternhaus in Aschau im Chiemgau zurÃ¼ckgekehrt. Nach aufwÃ¤ndigen SuchmaÃŸnahmen wurde ihr Leichnam im Fluss Prien entdeckt.

In einem ersten Prozess war der nun freigesprochene Sebastian T. im FrÃ¼hling 2024 wegen Mordes zu neun Jahren Jugendstrafe verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hob das Urteil spÃ¤ter aber wegen Befangenheit der Vorsitzenden Richterin auf. Sie hatte mit der Staatsanwaltschaft Ã¼ber eine zu erwartende Verurteilung des Angeklagten geschrieben und die Verteidigung bei dem Austausch ausgeschlossen.Â 

T. kam auf freien FuÃŸ, da die dann zustÃ¤ndige neue Kammer des Gerichts schon damals keinen dringenden Tatverdacht sah. Im zweiten Prozess kam das Landgericht der Sprecherin zufolge nun zu dem Schluss, dass die erhobenen Beweise nicht annÃ¤hernd zu der Ãœberzeugung fÃ¼hren kÃ¶nnten, dass der 23-JÃ¤hrige mit einer mÃ¶glichen Tat zu tun haben kÃ¶nnte. Unter anderem hÃ¤tten sich Zeugen widersprochen. Das Urteil fiel deutlich frÃ¼her als zunÃ¤chst geplant, T. wird fÃ¼r die erlittenen mehr als 900 Tage Haft entschÃ¤digt.

Ob es sich bei dem Tod der jungen Frau um einen Unfall oder ein Verbrechen handelte, wurde in dem Verfahren nicht aufgeklÃ¤rt. Fest steht dem Gericht zufolge nur, dass T. nichts damit zu tun hatte. Die Vorsitzende Richterin sprach Hannas Familie ihr Bedauern und ihr MitgefÃ¼hl aus, wie die Sprecherin weiter sagte.Â 

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    PandapÃ¤rchen kehrt aus Frankreich nach China zurÃ¼ck
    PandapÃ¤rchen kehrt aus Frankreich nach China zurÃ¼ck

    Ein seit Jahren in einem franzÃ¶sischen Zoo lebendes Panda-PÃ¤rchen kehrt zurÃ¼ck in seine Heimat: Huan Huan und Yuan Zi traten am Dienstag an Bord eines Flugzeugs die

    Mehr
    Forsa: AfD hÃ¤lt FÃ¼hrung - Union stabil
    Forsa: AfD hÃ¤lt FÃ¼hrung - Union stabil

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der von Forsa gemessenen WÃ¤hlergunst hat es in der vergangenen Woche kaum VerÃ¤nderungen gegeben. Die AfD konnte in der wÃ¶chentlichen

    Mehr
    GrÃ¼ne Jugend fordert vor Parteitag: Schluss mit
    GrÃ¼ne Jugend fordert vor Parteitag: Schluss mit "Kompromisspartei"

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die neue Spitze der GrÃ¼nen Jugend fordert vor dem Parteitag am Wochenende in Hannover mehr GehÃ¶r und RÃ¼ckhalt. "Es darf im Austausch mit der

    Mehr
    FranzÃ¶sische Justiz ermittelt gegen Ebay wegen illegalen Waffenverkaufs
    FranzÃ¶sische Justiz ermittelt gegen Ebay wegen illegalen Waffenverkaufs
    Schadstoffe: EU-Parlament beschlieÃŸt neue Regeln fÃ¼r Spielzeug
    Schadstoffe: EU-Parlament beschlieÃŸt neue Regeln fÃ¼r Spielzeug
    VW kann Autos nun vollstÃ¤ndig in China entwickeln und bauen
    VW kann Autos nun vollstÃ¤ndig in China entwickeln und bauen
    VerbraucherschÃ¼tzer: SchnÃ¤ppchen zum Black Friday sind oft
    VerbraucherschÃ¼tzer: SchnÃ¤ppchen zum Black Friday sind oft "Mogelpackung"
    Leichenfund in Wohnung in Bruchsal: TatverdÃ¤chtiger Mitbewohner soll in Psychiatrie
    Leichenfund in Wohnung in Bruchsal: TatverdÃ¤chtiger Mitbewohner soll in Psychiatrie
    Sieben Jahre Haft fÃ¼r Totschlag an Ehefrau in Baden-WÃ¼rttemberg
    Sieben Jahre Haft fÃ¼r Totschlag an Ehefrau in Baden-WÃ¼rttemberg
    Ermittler ziehen Bilanz: 300 scharfe Schusswaffen in Waffenarsenal in Remscheid
    Ermittler ziehen Bilanz: 300 scharfe Schusswaffen in Waffenarsenal in Remscheid
    Konflikt zwischen Afghanistan und Pakistan: Taliban melden zehn Tote bei Angriffen
    Konflikt zwischen Afghanistan und Pakistan: Taliban melden zehn Tote bei Angriffen
    Bas kritisiert Streit um Sozialstaatsreform:
    Bas kritisiert Streit um Sozialstaatsreform: "Hat Vertrauen zerstÃ¶rt"
    Gerichtsvollzieher im Saarland im Dienst getÃ¶tet
    Gerichtsvollzieher im Saarland im Dienst getÃ¶tet

    Top Meldungen

    Klingbeil: AfD ist
    Klingbeil: AfD ist "arbeitgeber- und arbeitnehmerfeindliche Partei"

    Nach der Entscheidung des Familienunternehmer-Verbands, sich fÃ¼r GesprÃ¤che mit der AfD zu Ã¶ffnen, hat Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) diese als "arbeitgeber- und

    Mehr
    Bas hÃ¤lt an Rentenpaket fest
    Bas hÃ¤lt an Rentenpaket fest

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) hat das von ihr vorgelegte Rentenpaket beim Deutschen Arbeitgebertag gegen Kritik verteidigt. "In der

    Mehr
    EU-Parlament verschÃ¤rft Sicherheitsvorschriften fÃ¼r Spielzeug
    EU-Parlament verschÃ¤rft Sicherheitsvorschriften fÃ¼r Spielzeug

    StraÃŸburg (dts Nachrichtenagentur) - Kinderspielzeug soll in der EuropÃ¤ischen Union kÃ¼nftig weniger schÃ¤dliche Chemikalien enthalten. Das EU-Parlament brachte am Dienstag eine

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts