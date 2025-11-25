Tote Hanna in Bayern: Angeklagter in zweitem Anlauf freigesprochen

Darstellung der Justitia

In der Neuauflage des Prozesses im Fall Hanna um den Tod einer Studentin in Bayern ist der Angeklagte freigesprochen worden. Ihm konnte keine Beteiligung an einer mÃ¶glichen Tat nachgewiesen werden, wie das Landgericht Traunstein am Dienstag nach Angaben einer Sprecherin entschied. Wie die 23-JÃ¤hrige starb, bleibt vorerst ungeklÃ¤rt.



Der Fall hatte im Oktober 2022 bundesweit fÃ¼r Aufsehen gesorgt. Die Medizinstudentin war nach einer Feier im Musikklub "Eiskeller" nicht in ihr Elternhaus in Aschau im Chiemgau zurÃ¼ckgekehrt. Nach aufwÃ¤ndigen SuchmaÃŸnahmen wurde ihr Leichnam im Fluss Prien entdeckt.



In einem ersten Prozess war der nun freigesprochene Sebastian T. im FrÃ¼hling 2024 wegen Mordes zu neun Jahren Jugendstrafe verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hob das Urteil spÃ¤ter aber wegen Befangenheit der Vorsitzenden Richterin auf. Sie hatte mit der Staatsanwaltschaft Ã¼ber eine zu erwartende Verurteilung des Angeklagten geschrieben und die Verteidigung bei dem Austausch ausgeschlossen.Â



T. kam auf freien FuÃŸ, da die dann zustÃ¤ndige neue Kammer des Gerichts schon damals keinen dringenden Tatverdacht sah. Im zweiten Prozess kam das Landgericht der Sprecherin zufolge nun zu dem Schluss, dass die erhobenen Beweise nicht annÃ¤hernd zu der Ãœberzeugung fÃ¼hren kÃ¶nnten, dass der 23-JÃ¤hrige mit einer mÃ¶glichen Tat zu tun haben kÃ¶nnte. Unter anderem hÃ¤tten sich Zeugen widersprochen. Das Urteil fiel deutlich frÃ¼her als zunÃ¤chst geplant, T. wird fÃ¼r die erlittenen mehr als 900 Tage Haft entschÃ¤digt.



Ob es sich bei dem Tod der jungen Frau um einen Unfall oder ein Verbrechen handelte, wurde in dem Verfahren nicht aufgeklÃ¤rt. Fest steht dem Gericht zufolge nur, dass T. nichts damit zu tun hatte. Die Vorsitzende Richterin sprach Hannas Familie ihr Bedauern und ihr MitgefÃ¼hl aus, wie die Sprecherin weiter sagte.Â