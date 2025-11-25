Forsa: AfD hÃ¤lt FÃ¼hrung - Union stabil

Alice Weidel und Tino Chrupalla (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der von Forsa gemessenen WÃ¤hlergunst hat es in der vergangenen Woche kaum VerÃ¤nderungen gegeben.



Die AfD konnte in der wÃ¶chentlichen Erhebung fÃ¼r die Sender RTL und ntv ihre Position als stÃ¤rkste Kraft mit 26 Prozent behaupten, knapp gefolgt von der Union mit 25 Prozent. SPD (14 Prozent), GrÃ¼ne (12 Prozent), Linke (11 Prozent) und FDP (3 Prozent) halten ihr Niveau der Vorwochen. Das BSW erreicht wieder die 3-Prozent-Marke. Der Anteil der NichtwÃ¤hler und Unentschlossenen liegt bei 26 Prozent und damit Ã¼ber dem der Bundestagswahl 2025 (17,9 Prozent).



In der Kompetenzfrage gelingt keiner Partei ein Durchbruch. Die Union steigert sich leicht auf 17 Prozent, wÃ¤hrend die AfD auf 13 Prozent fÃ¤llt. SPD und GrÃ¼ne liegen bei jeweils 5 Prozent, die Linke bei 4 Prozent. Eine Mehrheit von 54 Prozent traut keiner Partei zu, die Probleme im Land zu lÃ¶sen.



FÃ¼r Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erreicht die Zufriedenheit unterdessen erneut einen neuen Tiefstand: Nur noch 23 Prozent der BÃ¼rger sind mit seiner Arbeit zufrieden (-2), 75 Prozent sind unzufrieden - der schlechteste Wert seit Beginn seiner Amtszeit. Selbst in der eigenen Partei brÃ¶ckelt die UnterstÃ¼tzung: Eine Mehrheit von 52 Prozent der CSU-WÃ¤hler ist unzufrieden (48 Prozent zufrieden). Zufrieden mit der Arbeit von Merz sind mehrheitlich nur noch die AnhÃ¤nger der CDU (58 Prozent zufrieden, 48 Prozent unzufrieden). Bei SPD-, GrÃ¼nen-, Linke- und AfD-AnhÃ¤ngern dominiert die Unzufriedenheit klar.



Auch die wirtschaftliche Stimmung bleibt schlecht: Nur 15 Prozent glauben an eine Verbesserung der Lage, 60 Prozent rechnen mit einer Verschlechterung. 23 Prozent erwarten keine VerÃ¤nderung.

