Dax bewegt sich weiter kaum - Investoren halten sich zurÃ¼ck

  • dts - 25. November 2025, 12:30 Uhr
Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Dienstag nach einem bereits verhaltenen Start bis zum Mittag weiter kaum bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 23.260 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,1 Prozent gegenÃ¼ber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Rheinmetall, Continental und Heidelberg Materials, am Ende Symrise, SAP und Bayer.

"Die Investoren halten sich weiter bei den deutschen Standardtiteln zurÃ¼ck", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Die US-VorbÃ¶rse notiert derzeit im Minus und das signalisiert auch fÃ¼r die US-AktienmÃ¤rkte einen verhaltenden Handelsstart." Der Dax kÃ¶nne derzeit kein Eigenleben ausbilden und hÃ¤nge am Rockzipfel der Wall Street.

"Alle Konjunkturindikatoren in Deutschland deuten bestenfalls auf eine Phase der Stagnation hin", so Lipkow. "Damit kÃ¶nnen die Marktteilnehmer wenig anfangen und warten auf neue Handelsimpulse aus den USA, die heute Nachmittag ab 14:30 Uhr Ã¼ber die Ticker laufen werden."

Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Dienstagmittag etwas stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1534 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8670 Euro zu haben.

Der Ã–lpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 63,26 US-Dollar; das waren 11 Cent oder 0,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

